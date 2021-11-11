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Шоумен Стас Барецкий мечтает, чтобы Леонардо Ди Каприо снялся в его фильме «Брат-3»
Шоу-бизнес
Шоумен Стас Барецкий мечтает, чтобы Леонардо Ди Каприо снялся в его фильме «Брат-3»
Федеральное агентство новостей  /  Фото из личного архива Стаса Барецкого / Global Look Press / Hubert Boesl/dpa

Популярные голливудские артисты настолько богаты, что на определенном этапе своей карьеры начинают сниматься в низкобюджетном артхаусном кино «со смыслом», не обращая внимания на гонорары. Об этом в интервью ФАН заявил шоумен и режиссер Стас Барецкий.

11 ноября Леонардо Ди Каприо, обладателю премии «Оскар» и одному из самых известных актеров в мире, исполнилось 47 лет. Звезда «Титаника» имеет русские корни — его бабушка Елена Смирнова родилась в России, но покинула ее вместе с родителями после революции. В 2010 году Ди Каприо посетил историческую Родину, поучаствовав в тигрином форуме в Санкт-Петербурге.

«Как раз в то время мы и познакомились, — утверждает Барецкий. — Ди Каприо, возвращаясь с этого мероприятия, проезжал на своем лимузине мимо моего офиса Союза профессиональных ритуальных агентов и увидел, как мы снимаем трейлер к моему фильму «Брат-3». Он остановился, как позже выяснилось, из-за моего гигантского малинового пиджака, в реальность которого он до последнего отказывался верить. Мы пообщались, и он дал нам пару дельных советов по организации съемок. Классный парень, веселый, но деловой. С тех пор у нас была дружба по переписке».

Шоумен признается, что после этого ни разу не встречался с Леонардо Ди Каприо вживую и передал через ФАН свои поздравления лауреату премии «Оскар».

«Дорогой Лео! Желаю тебе как можно медленнее стареть. Ты актер и тебе это не надо. Чтобы этого не происходило, чаще занимайся спортом, особенно — бегом. А то папарацци выкладывают твои пляжные фото с животиком — так ты поскорее избавляйся от него! И запомни, что истинная слава обретается не через деньги, а через искусство», — обратился к актеру Барецкий.

Режиссер Барецкий предложил Леонардо Ди Каприо роль в фильме «Брат-3»
Кадр из фильма «Джанго освобожденный» /

В связи с этим режиссер предложил Ди Каприо последовать примеру его коллеги Джонни Деппа, который в свободное от блокбастеров время радует зрителей второстепенными ролями в авторском артхаусном кино, значительно расширяя тем самым палитру своего актерского таланта.

«Достаточно только вспомнить роль Деппа в фильме «Бивень», которой он очаровал своих поклонников, — сказал шоумен. — Так что и Лео, как мне кажется, стоит попробовать нечто подобное и сняться в моем фильме «Брат-3», съемки трейлера которого ему удалось застать. Да, я пытаюсь доделать его уже целых 11 лет — и что? Просто нас постоянно подводят актеры».

Чтобы задобрить звезду, Барецкий отправил Ди Каприо «банный набор»: шапочку, халат, полотенце и березовый веник — который должен напомнить голливудскому актеру о его исторических корнях и сподвигнуть его на поддержку отечественного кинематографа.

«Надеюсь, он к нам вернется», — тоскливо произнес шоумен.

Ранее Стас Барецкий пригласил Алексея Панина на роль авторитета Ноги в своем фильме «Жмурки-2».

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