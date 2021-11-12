Клава Кока и Егор Крид вместе уехали кататься на джипе по ночной пустыне

Москва, 11 ноября. Популярная российская певица и кумир молодежи Клава Кока на своей странице в Instagram разместила очередную фотографию с рэпером Егором Кридом. Несмотря на то, что звезды называют себя друзьями, поклонникам верится в это с трудом, пишет Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что Крид не так давно расстался с тик-токершей Валей Карнавал, бывшие возлюбленные написали песни, где обвиняют друг друга во всевозможных грехах. Клава Кока, в свою очередь, тоже недавно закончила отношения с блогером Димой Гордеем.

Оба артиста свободны и постоянно появляются вместе на публике. Недавно Крид и Кока улетели вместе в Дубай, а до этого отметили Хэллоуин.

В ОАЭ артисты решили прокатиться на внедорожнике по белым пескам пустыни, надев на себя красно-белые арафатки.

Подписчики почувствовали, что между Клавой Кокой и Егором Кридом есть нечто большее, чем дружба, и на фотографиях увидели их привязанность друг к другу.

«Вы смотритесь с Кридом», «Милашки», «Объявите уже себя парой, мы порадуемся», «Красивая пара», — написали фолловеры Клавы Коки в комментариях под снимком.

Ранее сообщалось, что Клава Кока показала кадры из больницы с капельницей.