Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 11:38
11:36
Общество
Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
11:33
Шоу-бизнес
Политов рассказал, кому пришла идея поженить Киркорова и Пугачеву
11:31
Политика
Около 200 мигрантов прорвались на территорию Польши через Белоруссию
11:29
Общество
«Офицеры России» предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала армии Казанцева
11:29
Спорт
Форвард «Локомотива» Смолов вошел в топ-7 лучших бомбардиров сборной России
11:27
Общество
Власти Свердловской области продлили дистанционное обучение в школах и колледжах на неделю
11:27
Происшествия
Игра «правда или действие» помогла раскрыть убийство 94-летней жительницы Англии
11:27
Происшествия
На пепелище в Подмосковье нашли обгоревший труп свидетеля по делу Виктора Батурина
11:27
Шоу-бизнес
Светская львица Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
11:26
Политика
Блинкен и Кулеба на пресс-конференции выказали озабоченность российским газом
Все новости

Клава Кока и Егор Крид вместе уехали кататься на джипе по ночной пустыне
Шоу-бизнес
Клава Кока и Егор Крид вместе уехали кататься на джипе по ночной пустыне
instagram.com  /  @klavacoca

Москва, 11 ноября. Популярная российская певица и кумир молодежи Клава Кока на своей странице в Instagram разместила очередную фотографию с рэпером Егором Кридом. Несмотря на то, что звезды называют себя друзьями, поклонникам верится в это с трудом, пишет Teleprogramma.pro.  

Стоит отметить, что Крид не так давно расстался с тик-токершей Валей Карнавал, бывшие возлюбленные написали песни, где обвиняют друг друга во всевозможных грехах. Клава Кока, в свою очередь, тоже недавно закончила отношения с блогером Димой Гордеем. 

Оба артиста свободны и постоянно появляются вместе на публике. Недавно Крид и Кока улетели вместе в Дубай, а до этого отметили Хэллоуин.

В ОАЭ артисты решили прокатиться на внедорожнике по белым пескам пустыни, надев на себя красно-белые арафатки.

Подписчики почувствовали, что между Клавой Кокой и Егором Кридом есть нечто большее, чем дружба, и на фотографиях увидели их привязанность друг к другу.  

«Вы смотритесь с Кридом», «Милашки», «Объявите уже себя парой, мы порадуемся», «Красивая пара», — написали фолловеры Клавы Коки в комментариях под снимком.

Ранее сообщалось, что Клава Кока показала кадры из больницы с капельницей. 

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Клава Кока и Егор Крид вместе уехали кататься на джипе по ночной пустыне
любовь роман дубаи егор крид клава кока
Комментировать