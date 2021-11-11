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Читатели Wirtualna Polska назвали премьера Польши вредителем из-за нападок на Россию
Политика
Читатели Wirtualna Polska назвали премьера Польши вредителем из-за нападок на Россию
Global Look Press  /  Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Варшава, 11 ноября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий антироссийскими заявлениями вредит государству, уверены местные жители в Сети.

Читатели Wirtualna Polska прокомментировали слова политика о напряженной ситуации на польско-белорусской границе из-за мигрантов. Моравецкий считает «виновным» в кризисе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. По словам премьера, действиями главы государства якобы управляет президент России Владимир Путин.

Однако комментаторы не оценили теорию и назвали местного политика вредителем. Пользователи выразили опасения, что Варшава может лишиться дешевого газа Москвы. В итоге провокация Моравецкого в адрес Путина из-за мигрантов вызвала ярость у поляков.

Читатели Wirtualna Polska назвали премьера Польши вредителем из-за нападок на Россию
kremlin.ru / Администрация президента России

«В Грецию и Италию иммигрантов тоже Путин привозил? Не Путин и не Лукашенко выдают им пособия, предоставляют квартиры и социальную помощь! Это Меркель (Ангела, врио канцлера ФРГ. — Прим ФАН) объявила "мы справимся"», — возмутились интернет-пользователи.

Ранее военный эксперт Яков Кедми обратил внимание на попытки Запада выставить Россию причастной к миграционному кризису. Однако на деле ситуация стала результатом провала иностранных спецслужб, подчеркнул он.

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Все новости / Политика / Читатели Wirtualna Polska назвали премьера Польши вредителем из-за нападок на Россию
путин польша моравецкий
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