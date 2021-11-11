Санкт-Петербург, 11 ноября. США напрасно считают, что могут безнаказанно совершать антироссийские провокации в Черном море. Москва располагает ресурсами, чтобы преподать американцам весьма неприятный урок, заявил политолог Яков Кедми.

В комментарии изданию «Народные Новости» эксперт предостерег Вашингтон от новых черноморских маневров, так как ответ России может стать для США последним. По мнению аналитика, когда Россия начнет соразмерно отвечать на демарши со стороны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, американцы усвоят крайне неприятный урок.

Федеральное агентство новостей /

«Надо реагировать так, как они делают. На слова отвечать словами, на действия — действиями. Надо отвечать так, чтобы неповадно было следующий раз. На словах от НАТО будут новые провокации, на деле же — нет», — констатировал Кедми.

На сегодняшний день в Черноморском регионе наблюдается эскалация напряженности, связанная с чрезмерной военной активностью Североатлантического альянса. Сейчас в акватории Черного моря действуют несколько американских кораблей, в том числе ракетный эсминец USS Porter. Кроме того, как сообщает «Царьград», у российских рубежей неоднократно фиксировались полеты иностранной разведывательной авиации. На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал США реально оценивать риски, связанные с напряженностью в регионе.