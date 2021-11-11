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Портрет Достоевского появился на Останкинской башне в честь 200-летия писателя
Общество
Портрет Достоевского появился на Останкинской башне в честь 200-летия писателя
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. Световое шоу стартовало на Останкинской телебашне в день рождения литературного классика Федора Достоевского. Телецентр провел иммерсивное представление в память о писателе.

Грандиозное празднование 200-летия со дня рождения Достоевского проходит Москве 11 ноября. Жители столицы могут насладиться световым проектом. Так, на стенах Останкинской телебашни появился портрет писателя. Корреспондент ФАН поделился кадрами с места событий.

Останкинская башня также продемонстрирует сцены из жизни драматурга и фрагменты постановок его произведений: среди них культовые «Идиот» и «Братья Карамазовы». Перформанс исполнят артисты Московского драматического театра имени Есенина.

Алтайская библиотека также отметила день рождения Достоевского. Желающие могут посетить выставку и спектакль в честь юбилея российского писателя, мероприятие продлится до 24 декабря.

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