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Приднестровье готово напрямую выплачивать долги за топливо перед «Газпромом»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 19:50
Экономика
Приднестровье готово напрямую выплачивать долги за топливо перед «Газпромом»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Тирасполь, 11 ноября. Власти Приднестровья выступают за прямые расчеты с российской компанией «Газпром» за потребленное топливо, заявил лидер региона Вадим Красносельский во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о долге непризнанной республики за газ, который превысил отметку в 7 млрд долларов, он отметил, что Молдавия должна легализовать эти отношения и подтвердить возможность расчетов напрямую. Кроме того, он заверил, что Тирасполь не отказывается от своих обязательств.

«Поэтому мы обратились к премьер-министру Молдовы (Наталье Гаврилице. — Прим. ФАН) с просьбой выдать нам лицензию на формирование своих отношений напрямую с "Газпромом". Ждем результатов», — добавил Красносельский.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ранее заявил, что Молдавии может не хватить денег, чтобы покрыть долг перед российским экспортером. Ситуация прояснится после независимого аудита. Предположительно, выплачивать задолженность Кишинев планирует в течение пяти лет.

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Газпром приднестровье молдавия долги
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