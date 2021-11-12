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Актриса, модель Анна Чурина высказалась о депрессиях на мировых подиумах
Шоу-бизнес
Актриса, модель Анна Чурина высказалась о депрессиях на мировых подиумах
Global Look Press  /  Elena Sikorskaya/Global Look Press

Актриса театра и кино, модель Анна Чурина в разговоре с ФАН рассказала, как юным манекенщицам справиться с психологической нагрузкой, а порой и депрессиями, а также не бояться окончания карьеры на мировых подиумах.

Десятки успешных, зачастую юных моделей, добившись признания и блистательной карьеры, по своей воле решают уйти из жизни. Нередко это происходило из-за гнетущего одиночества, которое перетекало в затяжную депрессию. По мнению Чуриной, такая проблема, действительно, имеет место быть.

«Модели, как правило, это люди, скажем так, без дома, потому что они могут жить несколько месяцев в одной стране, потом в другой, их постоянно гоняют по миру. Получается, что твой дом — это твой чемодан. Конечно, в этой ситуации очень важно знать и помнить свои корни, чувствовать связь и, мне кажется, в сложных ситуациях нужно в первую очередь разговаривать с близкими, если они есть, если же такой возможности нет, то нужно обращаться к психологу», — считает собеседница ФАН.

Уже давно ни для кого не секрет, что модельный бизнес — это тяжкий труд и далеко не каждый выдержит столь мощную нагрузку, тем более что модели — это совсем юные особы.

Актриса, модель Анна Чурина высказалась о депрессиях на мировых подиумах
pxhere.com /

«Конкуренция в модельном бизнесе очень большая, очень часто неокрепшие умы, а модели — это в целом довольно юные девушки, ломаются и не выдерживают. Нужно иметь твердый характер», — говорит Анна Чурина.

Актриса и модель также обращает внимание и на то, что на модельном поприще нужно всегда держать руку на пульсе и трезво смотреть на вещи. И, конечно, думать о своем собственном будущем.

«Важно иметь цель в жизни. Надо понимать, что модельный бизнес — это не единственное, чем можно заниматься в этой жизни, нужно мыслить шире, искать какие-то еще занятия, увлечения, понимать, что карьера рано или поздно все равно закончится, и искать себе запасной какой-то аэродром», — добавила знаменитость.

Ранее популярная модель Белла Хадид шокировала интернет-пользователей откровением. Она призналась, что чувствует себя одиноко и опустошенно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса, модель Анна Чурина высказалась о депрессиях на мировых подиумах
шоу-бизнес модель модельный бизнес чурина
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