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Последний белый лидер ЮАР скончался от рака в возрасте 85 лет
Весь мир
Последний белый лидер ЮАР скончался от рака в возрасте 85 лет
Global Look Press  /  Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Претория, 11 ноября. Последний белый президент Южно-Африканской Республики Фредерик Виллем де Клерк скончался у себя дома в Кейптауне. Бывший лидер руководил страной с 1989 по 1994 год.

Именно Де Клерк освободил Нельсона Манделу из тюрьмы и легализовал Африканский национальный и Панафриканский конгрессы.

«Бывший президент ЮАР мирно скончался сегодня утром после продолжительной борьбы с раком мезотелиомы. Ему было 85 лет», — говорится в заявлении Фонда FW de Klerk.

В историю политик вошел как национальный лидер, отменивший апартеид в Южно-Африканской Республике. За это он совместно с Нельсоном Манделой получил в 1993 году Нобелевскую премию мира.

Ранее семья покойного экс-президента Манделы выставила его личные вещи на аукцион. Все средства, вырученные с продажи лотов, уйдут на оплату строительства Мемориального сада имени борца с политикой расовой сегрегации.

Самой интересной позицией на торгах стали красочные рубашки, ставшие визитной карточкой бывшего лидера ЮАР.

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