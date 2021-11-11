Последний белый лидер ЮАР скончался от рака в возрасте 85 лет

Претория, 11 ноября. Последний белый президент Южно-Африканской Республики Фредерик Виллем де Клерк скончался у себя дома в Кейптауне. Бывший лидер руководил страной с 1989 по 1994 год.

Именно Де Клерк освободил Нельсона Манделу из тюрьмы и легализовал Африканский национальный и Панафриканский конгрессы.

«Бывший президент ЮАР мирно скончался сегодня утром после продолжительной борьбы с раком мезотелиомы. Ему было 85 лет», — говорится в заявлении Фонда FW de Klerk.

В историю политик вошел как национальный лидер, отменивший апартеид в Южно-Африканской Республике. За это он совместно с Нельсоном Манделой получил в 1993 году Нобелевскую премию мира.

Ранее семья покойного экс-президента Манделы выставила его личные вещи на аукцион. Все средства, вырученные с продажи лотов, уйдут на оплату строительства Мемориального сада имени борца с политикой расовой сегрегации.

Самой интересной позицией на торгах стали красочные рубашки, ставшие визитной карточкой бывшего лидера ЮАР.