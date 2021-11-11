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Депутат Арефьев объяснил, почему проголосует против обязательных QR-кодов
Общество
Депутат Арефьев объяснил, почему проголосует против обязательных QR-кодов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев не поддерживает идею о введении QR-кодов при входе в транспорт и кафе. Он считает, что эта мера серьезно ударит по малому и среднему бизнесу. Об этом он сообщил в беседе с ФАН.

«Дело в том, что у нас вакцинировано 57 миллионов. А всего у нас 146 миллионов граждан страны. Причем вакцинировалась только половина. Причем эту половину составляют люди пожилого возраста, которые особо по ресторанам не ходят и особо никуда не ездят. И если посмотреть, сколько вакцинировалось людей молодого возраста, то их будет немного. При такой математике, как думаете, много будет прибыли у тех же владельцев кафе и ресторанов?» — отметил зампредседателя комитета по экономической политике.

Сейчас Арефьев глубоко погружен в темы вакцинации, медицинской статистики и финансовых последствий пандемии. Соответствующий аналитический доклад депутат Арефьев представит на заседании Думы. Его цель — озвучить факты и убедить коллег не поддерживать обязательное введение QR-кодов при посещении общественных мест и при проезде в международном и междугороднем транспорте.

«Мне не понятна вся эта истерия с QR-кодом. Сейчас сделаем по нему вход в транспорт. И ведь делают хитрую схему, что билет можно купить без QR-кода, а вот попасть на транспорт — только с QR-кодом. Молодцы, ну замечательно. Когда начинаю анализировать все эти вещи, то понимаю, что я буду выступать категорически против. Посмотрите на Белоруссию, там все работает и нет никакого жесткого режима. Там маски не запрещено не носить. И даже президент на своих совещаниях сидит принародно и не заставляет никого надевать маски», —возмутился Арефьев.

Депутат Арефьев объяснил, почему проголосует против обязательных QR-входов
Невские Новости / Сергей Борода

Ранее стало известно, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их решили разработать из-за «сложной эпидемиологической ситуации». Второй правительственный документ вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Планируется, что проверять QR-коды будут при продаже билетов с даты, которую установит правительство. Такие меры будут действовать до июня следующего года.

Накануне профессор, доктор экономических наук Геннадий Алпатов объяснил, почему QR-коды при входе в рестораны, магазины и общественный транспорт не приведут к падению выручки и почему легальный бизнес не пострадает.

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