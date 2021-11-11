Глава Нацсобрания ЦАР о миротворцах ООН: их мандат оказался неэффективным документом

Банги, 11 ноября. Председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи раскритиковал сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). По его словам, миротворцы не справились с выполнением мандата.

«Многие сотрудники МИНУСКА совершают преступления, а их руководство полностью игнорирует это, что создало разрыв между миротворцами ООН и населением ЦАР. Наша страна является суверенным государством. Жители республики имеют право выступать против «голубых касок», если те угрожают их безопасности. Похоже, мандат Организации Объединенных Наций оказался неэффективным документом. Им стоит провести ряд реформ, чтобы деятельность представителей миссии соответствовала уставам и нормам международного права», — заявил политик.

Также глава Национальной ассамблеи напомнил, что миротворцев не раз уличали в пособничестве боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). По его мнению, подобная преступная деятельность недопустима для контингента, прибывшего в ЦАР, чтобы защищать мирное население.

Ранее Саранджи подвел итоги трех лет существования партии лидера республики Фостен-Арканжа Туадера «Движение объединенных сердец» (MCU). Политик считает, что она добилась значительных успехов в восстановлении и развитии страны.