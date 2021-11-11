Актуален на все времена: блогер Скворцова рассказала, как Достоевский находит отражение в комиксах

Спустя 200 лет со дня своего рождения писатель и философ Федор Достоевский остается актуальным: его произведения продолжают исследовать и осмыслять другие литераторы и кинематографисты. Находит отражение его творчество и в форме более непривычной — комиксах, ставших популярными в России сравнительно недавно. О том, как перекладываются в другой формат сложные романы писателя и могут ли комиксы популяризовать большую литературу среди людей, ФАН рассказала автор блога umnik_read_and_watch Марина Скворцова.

В том, что по Достоевскому сегодня рисуют комиксы, нет ничего удивительного — сейчас существует тренд на комиксовую адаптацию классики, да и рисуют их довольно давно. Например, в Японии русского писателя очень любят и выражают эту любовь в манге уже несколько десятков лет. Россиян же культура комиксов захватила совсем недавно, поэтому для многих стало открытием такое осмысление трудов автора.

«Здесь не стоит путать адаптацию и простой пересказ в другой форме. Первое подразумевает поиск новых смыслов в старом произведении для формы комикса, а второе я бы вообще не стала рассматривать и обсуждать, потому что это никому не интересно. Благо, пересказа на нашем рынке я сейчас не вижу, и комиксисты все же пытаются сформировать какие-то новые высказывания на базе классического произведения, — рассказывает Марина Скворцова. — Как пример можно привести адаптацию Аскольда Акишина «Преступление и наказание» 2017 года. Если вы ее прочитаете, то поймете, что говорить о потере смысловой нагрузки и содержательности здесь нельзя, потому что и нагрузка, и содержание по факту отличаются от оригинала. Если взять адаптацию, более близкую к условному пересказу, то здесь еще можно провести сравнения с сюжетом и даже при желании вычленить недостающие части. Но также здесь можно найти и визуальные решения, способные одним фреймом сказать то, что Достоевский будет пояснять целую главу. Это называется визуальная метафора, и сравнивать ее с текстовым аналогом очень странно».

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Основным читателем комиксов все еще остается молодежь, однако говорить о популяризации классики посредством рисованных историй вряд ли приходится. У большой литературы есть два адресата: те, кто читают комиксы, и те, кто читают книги, — и друг с другом они почти не пересекаются. Другое дело, говорит Марина Скворцова, что благодаря школьной программе у нас каждый так или иначе знаком с творчеством Достоевского и имеет представление, о чем идет речь в оригинале.

«Насколько я знаю, классики на то и классики, чтобы оставаться актуальными на все времена. И нет ничего удивительного в том, что каждое новое поколение взаимодействует с классиками доступным им способом. Сегодня один из таких способов — это комиксовая адаптация, — продолжает блогер. — Но к сожалению, нынешние реалии таковы, что адаптаций Достоевского, переведенных или написанных на русском языке, можно перечесть по пальцам одной руки: «Преступление и наказание» Осаму Тэдзуки, одноименные работы Акишина, Роберта Сикоряка или Алена Коркоса и Дэвида Зейна Мейровица. Есть еще ряд работ по биографии писателя, но я бы начала с комикса Акишина».

Ранее литературовед Анна Петренко рассказала, чем так привлекательны для молодежи произведения Достоевского. По ее мнению, острые вопросы о жизни, себе самих и окружающем мире очень откликаются в умах юного поколения, ведь герои работ прозаика задаются примерно теми же.