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Читателей Die Welt удивила попытка Меркель привлечь Путина к решению миграционного кризиса
Политика
Читателей Die Welt удивила попытка Меркель привлечь Путина к решению миграционного кризиса
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 11 ноября. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают призыв врио канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту России Владимиру Путину вмешаться в ситуацию с миграционным кризисом.

Многих немцев удивили такие шаги врио главы федерального правительства, так как весь Европейский союз уже в течение многих лет пытается коллективно давить на российского лидера. А сейчас, когда Брюссель оказался в кризисной ситуации, Меркель должна просить его посодействовать скорейшему урегулированию обстановки. Это выглядит просто смешно, считают пользователи Сети. По их мнению, Европейский союз без России ни на что не способен.

«Просто нужно спросить, почему Путин должен помогать? На страну обрушились санкции со стороны ЕС», — недоумевает один из пользователей Сети.

Читателей Die Welt удивила попытка Меркель привлечь Путина к решению миграционного кризиса
Федеральное агентство новостей / pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

«Сейчас нам должен помочь президент России. Ага. А почему бы нет. Еще один вопрос. Это тот же президент, в отношении которого применяются санкции. И это тот же плохой парень, которого и так обвиняют во всем, что идет не так», — добавил другой.

Ранее стало известно, что Меркель и Путин провели телефонные переговоры по ситуации на польско-белорусской границе. Российский лидер призвал Европейский союз восстановить контакты с Минском для скорейшего урегулирования проблемы.

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