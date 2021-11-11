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Самолеты ООН использовали для перевозки контрабанды из ЦАР
Весь мир
Самолеты ООН использовали для перевозки контрабанды из ЦАР
flickr.com  /  Graham Speirs

Банги, 11 ноября. Полиция Португалии выяснила, что миротворцы ООН в Центральноафриканской Республике используют служебную авиацию для перевозки контрабанды, сообщает Ndjoni Sango.

В результате расследования, к которому привлекли более 300 сотрудников правоохранительных органов, стражи порядка установили, что значительную часть потока контрабанды золота, алмазов и наркотиков из ЦАР транспортировали на военных грузовых самолетах Организации Объединенных Наций.

«Еще в прошлом году я информировал ООН о выявлении нелегального груза. Я сообщил, что мы обнаружили целую преступную сеть, которая занималась незаконной торговлей и отмыванием денег», — сообщил министр обороны Португалии Жоао Кравиньо.

Самолеты ООН использовали для перевозки контрабанды из ЦАР
wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Судя по всему, руководство многопрофильной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) в очередной раз проигнорировало преступление подчиненных. Несмотря на призывы португальских властей разобраться с проблемой, ООН не привлекла к ответственности преступников.

«Вооруженные силы Португалии немедленно сообщили о контрабанде полиции. В связи с этим мы инициировали ряд дополнительных проверок солдат, занимающихся миротворческой деятельностью в ЦАР. Мы осуждаем подобное поведение, противоречащее ценностям нашей национальной армии. Все причастные к инциденту лица ответят перед судом», — заключил Кравиньо.

Ранее португальские правоохранители начали масштабную операцию «Мириад», чтобы арестовать всех причастных к преступной сети, организованной сотрудниками МИНУСКА.

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