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Лиссабон принес извинения за преступления португальских миротворцев ООН в ЦАР
Весь мир
Лиссабон принес извинения за преступления португальских миротворцев ООН в ЦАР
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Банги, 11 ноября. Правоохранительные органы Португалии перехватили крупную партию контрабанды, отправленную из Центральноафриканской Республики миротворцами ООН. Об этом сообщили корреспонденты Ndjoni Sango.

После изъятия нелегального груза около 300 полицейских провели более ста обысков. Оперативники установили, что ответственность за пересылку алмазов, золота и наркотиков лежит на португальском контингенте многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Министр обороны Жоао Кравиньо и национальный лидер Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявили, что получили уведомление о причастности их сограждан к правонарушению. В связи с этим политики выразили сожаление и пообещали наказать виновных.

Руководство МИНУСКА неоднократно выражало недовольство тем, что транспорт ООН проходит через КПП. Как выяснилось, миротворцам действительно есть, что скрывать от пограничных служб.

Большую помощь на начальном этапе расследования оказало обучение таможни ЦАР российскими специалистами. Пятимесячная программа позволила улучшить качество работы досмотровых пунктов и повысить контроль за грузами, прибывающими в республику и высылаемым из нее.

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