Гарик Мартиросян сообщил о возвращении шоу «Игра» после внезапного исчезновения

Москва, 11 ноября. Юморист Гарик Мартиросян не стал называть сроки возвращения скандального шоу «Игра» на экраны, но пообещал, что поклонники проекта ТНТ увидят новые эпизоды.

Многие телезрители были удивлены, что программу внезапно сняли с эфира. Некоторые связали такое решение ТНТ со скандалом, который разгорелся вокруг поцелуя двух комиков в образах жениха и невесты в одном из выпусков.

Однако авторы проекта указали, что приостановка съемок вызвана неблагоприятной обстановкой в связи с пандемией коронавируса. Позднее выяснилось, что проект вернется на экраны.

«Покажут, как отснимут остальное. Одним махом и без перерыва. Так решили на ТНТ», — указал Мартиросян в Stories на своей странице в Instagram.

Как передает «Дни.ру», зрители смогут посмотреть шоу беспрерывно и сразу узнают, кто победит и получит крупный денежный приз.

Ранее Мартиросян рассказал о причинах закрытия популярного шоу «Прожекторперисхилтон», которое шло на Первом канале. Ведущий указал, что был вынужден уйти из проекта из-за ТНТ, на котором тоже работал.