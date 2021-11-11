Турецкая делегация примет участие в Парижской конференции по Ливии

Анкара, 11 ноября. Турция примет участие в работе международной конференции по Ливии, которая состоится 12 ноября в Париже. Делегацию из Анкары возглавит министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщили французские СМИ.

В ходе встреч планируется обсуждение поддержки проведения выборов, которые пройдут в североафриканском государстве в конце декабря, а также вывод наемников и иностранных сил. Последний вопрос является особенно острым для Турции, которая считает присутствие своего контингента в Ливии законным. При этом Анкара основывает доводы на меморандуме о взаимопонимании, подписанном на фоне боевых действий с бывшим Правительством национального согласия в столице Триполи.

На днях в СМИ распространялась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие в Парижской конференции. Согласно данным источников, в начале ноября во время саммита G-20 в Риме он сказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Анкара не присоединится к международному форуму, на котором присутствуют представители Греции и Израиля.

Ранее Эрдоган и Чавушоглу встретились с главой Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халедом аль-Мишри, ищущим сторонников своей позиции, отвергающей закон о президентских и парламентских выборах. Это некоторым образом проливает свет на отношение Турции к избирательному процессу в североафриканской стране и на вопрос о выводе зарубежных сил.

Палата представителей Ливии заявила на днях о том, что планирует в ближайшее время обсудить заявления председателя ВГС касательно предстоящих выборов. Речь идет о недавних призывах Аль-Мишри к организации демонстрации возле штаб-квартиры Высшей национальной избирательной комиссии с целью срыва электорального процесса.