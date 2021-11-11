Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 20:28
20:25
Политика
Меркель предложила Путину продвигать диалог «нормандской четверки»
20:23
Общество
Похудевший Кикабидзе опубликовал первое фото после смерти супруги
20:21
Общество
Акушер Шмаков заявил о безопасности вакцинации от COVID-19 для беременности
20:20
Армия
Baijiahao: Россия нанесла мощный удар по США в Центральной Азии без единого выстрела
20:19
Технологии
«Сбер» презентовал суперкомпьютер Christofari Neo
20:15
Политика
Маркелов предсказал новый распад Польши после грубого выпада Моравецкого в адрес РФ
20:15
Весь мир
Год с окончания войны в Карабахе: репортаж ФАН из Степанакерта
20:15
Наука
Столица Индонезии может уйти под воду к 2050 году
20:13
Политика
Политолог Скориков: На встрече «2+2» РФ напомнит Франции о ее ответственности за Украину
20:13
Общество
Крымчанин нашел бутылку с таинственной запиской на берегу Средиземного моря
Все новости

Турецкая делегация примет участие в Парижской конференции по Ливии
Весь мир
Турецкая делегация примет участие в Парижской конференции по Ливии
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Анкара, 11 ноября. Турция примет участие в работе международной конференции по Ливии, которая состоится 12 ноября в Париже. Делегацию из Анкары возглавит министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщили французские СМИ.

В ходе встреч планируется обсуждение поддержки проведения выборов, которые пройдут в североафриканском государстве в конце декабря, а также вывод наемников и иностранных сил. Последний вопрос является особенно острым для Турции, которая считает присутствие своего контингента в Ливии законным. При этом Анкара основывает доводы на меморандуме о взаимопонимании, подписанном на фоне боевых действий с бывшим Правительством национального согласия в столице Триполи.

На днях в СМИ распространялась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие в Парижской конференции. Согласно данным источников, в начале ноября во время саммита G-20 в Риме он сказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Анкара не присоединится к международному форуму, на котором присутствуют представители Греции и Израиля.

Ранее Эрдоган и Чавушоглу встретились с главой Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халедом аль-Мишри, ищущим сторонников своей позиции, отвергающей закон о президентских и парламентских выборах. Это некоторым образом проливает свет на отношение Турции к избирательному процессу в североафриканской стране и на вопрос о выводе зарубежных сил.

Палата представителей Ливии заявила на днях о том, что планирует в ближайшее время обсудить заявления председателя ВГС касательно предстоящих выборов. Речь идет о недавних призывах Аль-Мишри к организации демонстрации возле штаб-квартиры Высшей национальной избирательной комиссии с целью срыва электорального процесса.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Турецкая делегация примет участие в Парижской конференции по Ливии
турция ливия
Комментировать