Экономист Дудчак указал, что стоит за угрозой Лукашенко перекрыть газ Евросоюзу

Белорусский лидер Александр Лукашенко порекомендовал Евросоюзу подумать о транзите газа и грузов, идущих через территорию республики, перед тем, как вводить санкции против Минска. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.

В ходе совещания с правительством страны глава белорусского государства Александр Лукашенко вновь поднял тему проблемы с мигрантами, которые пытаются через Белоруссию попасть на территорию Польши, а уже оттуда — в Германию. За то, что нелегалы открыли для себя новый маршрут через Белоруссию, а не как раньше — через Испанию, Евросоюз грозится ввести против Минска новые санкции. В свою очередь, Лукашенко озвучил меры, которые могут быт введены, если ЕС решит расширить санкции против Минска.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Он подчеркнул, что Белоруссия обогревает Европу, а она при этом угрожает, что закроет границу. Лукашенко поинтересовался, что произойдет, если Минск перекроет природный газ для ЕС, и порекомендовал руководству Польши и странам Прибалтики думать, прежде чем что-то говорить и делать. Президент Белоруссии подчеркнул, что ответ последует обязательно в том случае, если ЕС на самом деле закроет границу. Он добавил, что власти страны договорились, каков будет этот ответ, еще полгода назад.

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал заявление белорусского лидера по поводу того, что он пригрозил Европе перекрыть транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа». Он указал на то, что стоит за угрозой Лукашенко перекрыть подачу голубого топлива Евросоюзу. По его словам, это заявление продиктовано эмоциями, поскольку Запад вновь начал давить на Минск и угрожать санкциями.

Кадр Вести.Ru /

«Я думаю, что заявление президента Белоруссии — прежде всего, эмоции, поскольку Европейский союз необоснованно обвиняет Лукашенко, а иностранным политикам лучше самим в зеркало посмотреть. Нужно обсуждать не то, почему на территории Белоруссии находятся мигранты, пытающиеся попасть в ЕС, а необходимо зреть в корень: кто довел до того, что огромная масса населения из различных стран мигрирует и создает определенные проблемы. В первую очередь это дело рук стран, которые входят в НАТО. Это они развязывали войны, уничтожили Ирак и Ливию, где до сих пор нет мира. А это были достаточно успешные государства. Что американцы делали в Афганистане 20 лет? Это все их рук дело. При чем здесь Лукашенко?» — сказал собеседник ФАН.

Экономист также добавил, что в последнее время западные страны потеряли ориентацию в пространстве и во времени.

Global Look Press / Attila Husejnow

«Да, через территорию Белоруссии мигранты пытаются попасть на территорию Евросоюза. А что, через другие страны они этого сделать не пытаются? Сколько через Италию проходит мигрантов? Но об этом молчат. Я думаю, что Лукашенко сгущает краски, когда грозит перекрыть газ Евросоюзу. Вряд ли это произойдет. С другой стороны, такое хамское проведение Евросоюза по отношению к Белоруссии, а теперь уже и России, показывает, что Запад совсем уже потерял ориентацию в пространстве и во времени», — резюмировал Александр Дудчак.

Напомним, Россия готова предоставить поддержку Белоруссии в случае наложения на республику новых ограничительных мер. Об этом сообщили в МИД РФ.