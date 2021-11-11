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Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых игроков
Спорт
Футбольному клубу «Ростов» запретили регистрировать новых игроков
Prt Scr youtube.com  /  FC ROSTOV

Ростов-на-Дону, 11 ноября. Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за имеющейся задолженности.

Пресс-служба РФС сообщила, что палата по разрешению споров запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за долга перед Арсением Логашовым. В настоящее время бывший защитник клуба из Ростова-на-Дону выступает за краснодарскую «Кубань».

«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Логашова в отношении «Ростова» о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и иным выплатам в полном объеме. Обязать «Ростов» выплатить футболисту-профессионалу Логашову задолженность», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

«Ростов» также должен будет выплатить Логашову проценты за «задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера». После этого РФС снимет запрет на регистрацию новичков.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определил состав на игру с Кипром в Петербурге. Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 по московскому времени.

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