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Россиянин Миранчук может стать первой покупкой Шевченко в «Дженоа»
Спорт
Россиянин Миранчук может стать первой покупкой Шевченко в «Дженоа»
Global Look Press  /  Antonio Balasco via www.imago-im/www.imago-images.de

Рим, 11 ноября. Полузащитник Алексей Миранчук по-прежнему близок к уходу из «Аталанты» этой зимой. В борьбу за право подписания россиянина включился «Дженоа».

Как сообщает Calciomercato, Миранчук может стать первым приобретением нового тренера клуба из Генуи Андрея Шевченко. Боссы «Дженоа» готовы выделить украинскому специалисту деньги на усиление состава. Шевченко проявляет предметный интерес к кандидатуре Миранчука.

Ранее сообщалось, что зимой 26-летний Миранчук покинет «Аталанту». Хавбек хочет уйти, поскольку ему нужна постоянная игровая практика. СМИ писали об интересе к россиянину со стороны «Торино», «Сассуоло» и «Сампдории».

«Дженоа» объявил о назначении экс-наставника сборной Украины Шевченко на аналогичную должность в итальянской команде на этой неделе.

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