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Дмитрий Шепелев заразился COVID-19 от туриста с поддельным сертификатом
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заразился COVID-19 от туриста с поддельным сертификатом
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 11 ноября. Телеведущий Дмитрий Шепелев вернулся из путешествия с COVID-19. Звезда экрана считает, что в болезни мог быть виноват один из туристов.

Шепелев отправился на отдых в Сицилию в туристической группе, которая должна была соблюдать меры безопасности на фоне пандемии. Однако по возвращении домой телеведущий сдал ПЦР-тест, результат которого оказался положительным. Шепелев признался в Instagram, что переболел коронавирусом, и поделился своими подозрениями насчет причины заражения.

«Я и еще около десяти человек заразились одновременно во время путешествия. Не смотря на то, что мы добросовестно сдавали тесты перед вылетом и по прилете, сейчас большинство из нас склоняются к мнению, что причина заражения оказалась очень простой — среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации», — написал он.

Шепелев подчеркнул, что может лишь догадываться о причинах заражения. Однако он отметил: попытки обмануть систему имеют печальный исход для окружающих. Шепелев провел болезнь на самоизоляции вместе с семьей, но перенес недуг в легкой форме и чувствовал себя нормально.

Телеведущий в настоящее время наслаждается семейными заботами в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Артист объяснил, как ему удалось справиться с детскими капризами с помощью расписания.

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шепелев звезды коронавирус
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