Украина обостряет обстановку на Черном море и в Донбассе под прикрытием США

Участвующий в работе контактной группы по Донбассу российский полпред Борис Грызлов заявил, что представители Украины фактически саботируют переговорный процесс по урегулированию конфликта, уклоняясь от деятельной работы. По его словам, делегация из Киева «продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта на попытки найти способы пересмотра Минских соглашений».

В принципе украинская риторика не меняется уже несколько лет. Прикрывая отсутствие движения к деэскалации конфликта, на переговорах контактной группы представители Киева ведут себя по- хамски, срывая переговорный процесс, заставляя участников усомниться в адекватности украинской делегации. Все это показывает незаинтересованность Украины в мирном разрешении конфликта на Донбассе.

Россия обвинила Киев в валянии дурака



Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в дуракавалянии. По его словам, представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов согласованной повест... pic.twitter.com/mZS3ttOEWz — ГлавТвит (@GlavTW) November 10, 2021

Подогреваемый заверениями Вашингтона о политической и военно-технической поддержке, Киев стал выстраивать линию на военное решение конфликта. Такой вывод можно сделать, анализируя последние события и громкие заявления, как со стороны самих украинских властей, так и от их заокеанского куратора. Последний более всего заинтересован во втягивании Украины в вооруженный конфликт с Российской Федерацией и развязывании новой войны в Европе.

Заявления Госдепартамента

Так, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «все провокации в Донбассе идут с российской стороны». Невозможно себе представить, что Блинкен в силу своего положения не осведомлен о приказе ВСУ, разрешающих командирам всех степеней самостоятельно открывать огонь по мирному населению Донбасса, или о боевом применении разведывательно-ударных беспилотников «Байрактар», или о захвате в плен офицера СЦКК, гражданина России, на минуточку.

Госсекретарь не может не знать, что все это является прямым нарушением Киевом ранее достигнутых мирных договоренностей. Следовательно, столь высокопоставленное лицо, делающее подобные провокационные заявления, оправдывает действия киевского режима привычным для США способом — откровенной и наглой ложью. Все это направлено на формирование некоего информационного шума, способного в будущем оправдать действия Киева в отношении республик Донбасса, которые Украина, как показывает развитие обстановки, готова будет провести с использованием военной силы.

США обвинили Россию во всех провокациях в Донбассе

Госсекретарь США Блинкен: все провокации в Донбассе идут от России https://t.co/czeOsC4mYi — Басанец Павел (@bassanets) November 11, 2021

Также Энтони Блинкен «предостерег» Россию от «повторения ошибки 2014 года», ясно давая понять, что Москве более не стоит вмешиваться в «украинский процесс». Оба этих заявления тесно связаны между собой и имеют своей целью связать Москве руки в случае начала украинского вторжения в Донбасс.

То есть, украинские и американские специалисты информационной войны тем самым закладывают основу для последующих обвинений России в каких-то провокациях, которые могут стать «основанием» для введения в Донбасс подразделений ВСУ, а также формируют в международном сообществе некие смыслы («повторения ошибки»), которые призваны создать устойчивое осуждающее отношение к действиям и заявлениям Кремля.

Кроме того, после довольно длительного отрицания со стороны Киева информации иностранных СМИ о якобы имеющем место сосредоточении российских войск у границ Украины глава государства Владимир Зеленский вдруг назвал действия Москвы «психологическим давлением». Он также заявил при этом, что украинская армия «готова дать отпор любой внешней силе». Здесь мы опять видим некую подготовку общественного мнения к каким-то предстоящим событиям военного характера.

На фоне событий

Теперь посмотрим, на каком фоне все это происходит. Недавний визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев и его заявление о поддержке Украины в противостоянии с Россией дали толчок к серьезным изменениям в военной составляющей отношений между Украиной и ЛДНР. Практически сразу после визита произошло первое боевое применение «Байрактаров» — грубейшее нарушение Минских соглашений.

Затем Украина получила партию американского летального вооружения — боеприпасы, противотанковые ракеты и иные виды оружия. Далее Владимир Зеленский сменил министра обороны Андрея Тарана, который, как полагают некоторые источники, не стремился разделять мнение руководства страны о быстрой военной победе над республиками Донбасса, прекрасно осознавая реальные боевые возможности ВСУ.

Уже заготовили «котлы»: Военный эксперт заявил, что Донбасс встретит ВСУ во всеоружии https://t.co/J98t5noRUN — Последние новости с кухни (@batya_batyanya) November 7, 2021

В конце октября в Черное море вошли американские корабли — ракетный эсминец DDG-78 Porter и штабной корабль LCC-20 Mount Whitney. Присутствие этих судов неподалеку от Украины активно будоражит умы «ястребов» в Киеве, заставляя некоторых политиков делать громкие заявления в стиле «Америка нам поможет». При этом специалисты полагают, что присутствие американского штабного корабля в Черном море позволяет военным США осуществлять планирование боевых действий ВСУ в Донбассе, а также отрабатывать управление этими войсками и взаимодействие с силами НАТО, возможность участия которых в предполагаемом конфликте исключить невозможно.

Кроме того, разведывательная авиация НАТО наращивает свою работу у российских границ, обеспечивая практически постоянное присутствие в интересующих районах. В дополнение ко всему в НАТО заявили о формировании постоянно действующей группировки ВМС в Черном море, что, по мнению Брюсселя, должно «купировать угрозы, исходящие из Москвы».

Заходящие в Черное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России, заявил министр... https://t.co/IpDFkVGFGN — МСТИБОГ ЖИТОВ (@MSTISMOR) November 8, 2021

Здесь стоит помнить, что присутствие американских, британских, французских, голландских или германских боевых кораблей в Черном море в силу территориальной удаленности этих стран от акватории есть ситуация ненормальная. Это не может не беспокоить Москву, и, конечно, по дипломатическим каналам Кремль послал Вашингтону сигнал о недопустимости подобного явно провокационного вмешательства. Что ответили Штаты? Да как обычно: «Мы будет действовать так, как посчитаем нужным».

Подготовка новой провокации

И вот вишенка на торте: правительство Украины одобрило предложение минобороны о перебазировании нескольких военно-морских частей и боевых кораблей ВМСУ из Черного в Азовское море. Как сообщил на своей странице депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, «состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины».

«В частности, в Бердянск из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры Одесской области из Одессы», — отметил парламентарий.

Известно, что речь идет, кроме прочих, о бронированных артиллерийских катерах «Лубны», «Кременчуг», «Аккерман» и «Вышгород», а также патрульных катерах «Славянск» и «Старобельск», полученных Украиной от США.

Все помнят морской инцидент, произошедший в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда два бронированных артиллерийских катера ВМСУ «Бердянск» и «Никополь» в сопровождении рейдового буксира «Яны Капу» в нарушение установленных правил судоходства попытались осуществить прорыв государственной границы России, что повлекло применение оружия со стороны российских пограничников.

"Керченский инцидент" - преднамеренная провокация со стороны Украины, в ходе которой три ее военных корабля нарушили российское законодательство во время пребывания в территориальном море России, предприняв попытку прорваться в Керченский пролив.

????https://t.co/BW7jqa9oWC pic.twitter.com/9rPDDkDANk — МИД России ???????? (@MID_RF) May 26, 2020

Было совершенно очевидно, что действия украинской стороны носили конкретно провокационный характер и были направлены на выявление реакции Пограничной службы ФСБ РФ. В обоснование своих действий украинская сторона заявляла о непризнании российских границ у побережья Крыма, что впоследствии нашло поддержку и со стороны ряда иностранных государств, враждебно настроенных к Российской Федерации и не признающих результаты всенародного референдума, в результате которого население Крыма в 2014 году определилось со своей государственной принадлежностью.

То есть, в настоящее время украинское руководство прекрасно осознает, какова будет реакция российских пограничников на планируемый переход боевых катеров ВМСУ через Керченский пролив и под Керченским мостом, имеющим важнейшее стратегическое значение. Очевидно, что ФСБ России с 2018 года свое мнение относительно безопасности моста не изменила, следовательно, действия пограничников будут направлены на недопущение создания условий, при которых мосту может быть причинен ущерб. Иначе говоря, морские пограничники приложат все усилия к тому, чтобы не допустить реализации враждебных намерений со стороны Киева, неоднократно заявлявшего о желании уничтожить Керченский мост.

Зная неизменную позицию России, украинские законотворцы идут по пути создания условий для новой провокации, в ходе реализации которой (например, если украинские катера вынудят российских пограничников снова открыть по ним огонь) Киев может обвинить Москву в «очередном акте агрессии». Далее в качестве «ответной меры» он приступит к реализации своих планов по «освобождению» Донбасса, заручившись поддержкой заокеанского куратора — чего, собственно, Вашингтону и надо.