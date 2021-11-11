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Генри Кавилл получил за каждую серию второго сезона «Ведьмака» по 1 млн долларов

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 19:24
Общество
Генри Кавилл получил за каждую серию второго сезона «Ведьмака» по 1 млн долларов
Кадр из сериала «Ведьмак»

Лос-Анджелес, 11 ноября. Популярный британский актер Генри Кавилл получил многомиллионный гонорар за участие в съемках продолжения фэнтезийного сериала «Ведьмак» для стримингового сервиса Netflix.

Гонорар актера за второй сезон сериала составил 8 миллионов долларов — по 1 миллиону за каждую отснятую серию. Это сумма намного больше, чем главной звезде проекта платили за первый сезон — каждый из эпизодов стоил тогда 400 тысяч долларов. Информацию об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Для сравнения СМИ привели информацию о гонорарах ведущих актеров других проектов. Так исполнитель главной роли в ожидаемом сериале по мотивам видеоигры The Last of Us Педро Паскаль получает по 600 тысяч долларов за эпизод.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет на американской стриминговой платформе Netflix уже 17 декабря. Сюжет новых эпизодов основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского «Кровь Эльфов» и «Час презрения». Зрителям предстоит знакомство с Каэр Морхеном и Школой Волка. Создатели пообещали серии, наполненные зрелищными схватками с невиданными чудовищами.

Ранее стало известно, что звезда «Ведьмака» Кавилл готов уйти из вселенной DC ради проектов Marvel. Актер хотел бы сыграть роль супергероя Капитана Британия.

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netflix ведьмак кавилл
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