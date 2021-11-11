Самолет совершил вынужденную посадку в ЯНАО из-за технической неисправности

Салехард, 11 ноября. Самолет, перевозивший 29 пассажиров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ). Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Газпром авиа».

По предварительным данным, у лайнера во время полета была зафиксирована техническая неисправность — проблема наблюдалась в системе кондиционирования. Самолет выполнял чартерный рейс сообщением Ноябрьск — Москва. На борту находились 29 пассажиров. Никто из них не пострадал. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности полетов.