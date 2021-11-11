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Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах безопасного шопинга в «черную пятницу»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 19:17
Общество
Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах безопасного шопинга в «черную пятницу»
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Ноябрь известен как месяц глобальных распродаж из-за таких акций как «11.11» и «черная пятница». Однако в такой период не следует забывать о правилах безопасного шопинга, о чем напомнили в Роспотребнадзоре Тверской области.

Специалисты ведомства призвали россиян соблюдать осторожность при совершении покупок в дни распродаж и не терять бдительность в погоне за скидками. В первую очередь важно помнить о правилах продажи и возврата товара.

«От товара, купленного в интернет-магазине, в том числе, в рамках акции "11.11" или "черная пятница", потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи потребителю продавцом», — сообщили в Роспотребнадзоре.

После передачи покупатель имеет право вернуть приобретенную продукцию в течение семи дней, если та сохранила товарный вид и потребительские свойства. Однако данные нормы не распространяются на лекарства.

Кроме того, при покупке рекомендуется проверять стоимость товара со скидкой и у других продавцов. Также следует обратить внимание на сроки и стоимость доставки до оплаты. Личные данные и сведения о банковских картах не стоит оставлять на фишинговых и других подозрительных сайтах.

Психолог Андрей Зберовский ранее посоветовал россиянам оставлять список покупок перед «черной пятницей». Такой метод позволит сохранить личные сбережения в период распродаж.

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