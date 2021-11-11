Аналитики рассказали, как мягкая политика ФРС играет на руку стоимости золота

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили свежие новости о ценах на мировом рынке по итогам биржевых торгов. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Картина на рынке нефти вчера была пессимистичной: цены опускались с 85 долларов за баррель до отметки в 83 доллара. В ходе утренних торгов стоимости удалось восстановиться, сейчас она торгуется чуть выше 83 долларов.

«Вчера выходила статистика по запасам нефти от Министерства энергетики США, которая показала, что запасы нефти увеличились на один миллион баррелей, что вышло лучше ожиданий. Также вышли позитивные данные по бензину: его запасы упали на 1,50 млн баррелей. На 34 тысячи баррелей сократились и запасы в Кушинге, главном хранилище США, где идет поставка нефти по договорам, — рассказывают экономисты. — Можно сказать, что это был условно позитивный отчет. Он показал, что добыча за прошедшую неделю в Соединенных Штатах не изменилась, оставшись на том же уровне, что и неделю назад».

Вместе с тем негатива на рынок привнесла статистика касательно американской инфляции. Ее показатели вышли на уровень 6,2% в годовом выражении, что оказалось выше прогнозов, суливших цифру в 5,9%. На этом фоне ожидается, что администрация президента Джо Байдена в ближайшем будущем предпримет решительные действия, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Одним из вариантов таких действий может стать продажа сырья из стратегических резервов страны.

«Плюс актуальной сейчас становится тема Ирана, ведь 29 ноября должны возобновиться ядерные переговоры. Если сторонам, Ирану и США, удастся прийти к соглашению, то с Ирана могут быть сняты санкции, а значит, он начнет свободно продавать свою нефть и даже сможет увеличить добычу, тем самым увеличив предложение, — подчеркивают эксперты. — Хоть пока санкции и введены, иранская нефть все равно пользуется спросом в Китае: за последние три месяца он в среднем покупал 560 тысяч баррелей в сутки, поскольку Иран дает неплохой дисконт по цене. Это может оказать давление на экспортеров с Ближнего Востока, поскольку Иран способен перетянуть на себя долю рынка».

В ожидании публикации отчета ОПЕК нефть сохраняет актуальный диапазон от 80 до 86 долларов за баррель марки Brent.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото, напротив, продемонстрировало за последние сутки уверенный рост: вчера ценам удалось подняться с отметки 1820 до отметки в 1870 долларов за тройскую унцию, а после небольшой корректировки стоимость пока торгуется в районе 1862 долларов.

«Основным событием для золота стала публикация данных по инфляции. После того, как данные показали существенный ее рост, стремительно начал расти доллар: по индексу DXY он увеличился до уровня 95 пунктов. Также подросли и доходности десятилетних государственных американских облигаций, поднявшись до уровня 1,52%», — делятся аналитики.

А вот рынок труда продолжает чувствовать себя неважно: количество заявок на получение пособий по безработице, согласно новым данным, составило 267 тысяч, что оказалось хуже ожиданий экспертов.

«Пока чиновники из ФРС продолжают говорить о том, что сворачивать стимулирование и ужесточать более агрессивными темпами кредитно-денежную политику нельзя, поскольку это повредит восстановлению экономики. Пока необходимо сохранять текущий темп, что опять-таки больше играет на руку золоту, ведь такая мягкая политика в условиях фактически рекордной за 30 лет инфляции делает его наиболее актуальным защитным активом», — отмечают специалисты.

Пока что золото переместилось в более высокий для себя диапазон: актуальным стал для него интервал от 1830 до 1920 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

На фоне укрепления доллара российская валюта слегка потеряла позиции: в ходе вчерашней торговой сессии цена варьировалась от 70,5 до 71,5 рубля за доллар. Главными факторами такой динамики стало падение стоимости нефти и активный рост американской валюты ко всем валютам на мировом рынке.

«Однако сейчас рубль смог немного восстановиться. Поддержку ему оказывает то, что цены на сырье остаются стабильными, находясь на достаточно высоких отметках. Плюс отмечается спрос на наши ОФЗ, а значит, долговой рынок начинает восстанавливаться от своих минимумов, — говорят эксперты. — Вчера позитивно прошел аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ: регулятор продал облигации на 40 млрд рублей при их спросе в 122 млрд. Такой большой спрос сейчас хорошо поддерживает российскую валюту».

Недельные данные по инфляции тоже порадовали: на данный момент она составляет 0,09%, хотя неделей ранее этот показатель был на уровне 0,21%. Несмотря на небольшое замедление инфляции, ее значения все еще остаются высокими, поэтому участники рынка ожидают поднятия процентной ставки до конца года Банком России. Есть вероятность, что регулятор повысит ставку сразу до 8%.

При этом рубль в целом пока что сохраняет стабильность. Актуальным для него продолжает оставаться диапазон от 69,5 до 72,5 рубля за доллар. Дальнейшая стоимостная динамика будет зависеть, конечно, от поведения доллара на мировом рынке и цен на сырье.