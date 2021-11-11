«Газпром» планирует перевыполнить план по сооружению межпоселковых газопроводов

Москва, 11 ноября. Российская компания «Газпром» может перевыполнить план на текущий год по строительству межпоселковых трубопроводов в рамках газификации, говорится в сообщении холдинга.

Так, с начала текущего года построено 87 межпоселковых газопроводов протяженностью свыше 1,5 тысячи километров. Благодаря этому возможность подключиться к сети получили более 58 тысяч домовладений и квартир, 184 котельные и 178 населенных пункта.

В рамках государственной программы ускоренной догазификации домовладений с 2021 года газифицировано порядка 90 тысяч частных домовладений. Еще в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» обеспечить завершение проекта по подключению населения к газу в два этапа: к 2024 году и 2030 году.

«Отдельное внимание на заседании было уделено перспективам развития газоснабжения и газификации Красноярского края. В настоящее время продолжается работа по корректировке генеральной схемы газоснабжения и газификации региона», — добавили в «Газпроме».

Председатель Правительства России Михаил Мишустин ранее заявил, что необходимо жестко контролировать стоимость услуг при проведении социальной газификации. Кроме того, он напомнил о требовании главы государства не завышать цены при подключении газа домовладениям.