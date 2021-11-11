Встреча глав МИД России и Мали в Москве: итоги переговоров

Партнерство между Мали и Россией имеет давнюю историю. На протяжении многих лет государства обмениваются опытом и развивают многопрофильное сотрудничество.

Однако ключевым направлением взаимоотношений между странами является военная отрасль. Сейчас это особенно актуально, когда безопасность Мали оказалась под угрозой из-за активизации боевиков и вывода военного контингента Франции.

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп прибыл в Москву на переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию. Республика попросила РФ о помощи в решении проблемы.

Как будет развиваться сотрудничество между странами и почему коллективный Запад поднимает такой ажиотаж вокруг партнерства Бамако и Москвы — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Комплексный подход

В первую очередь дипломаты обсудили перспективы расширения взаимодействия между государствами. Правительство Мали заинтересовано во множестве российских предприятий, сообщил Диоп. Глава МИД России подтвердил, что в ближайшем будущем еще большее количество отечественных предпринимателей придет на африканский рынок.

«У нас были конструктивные переговоры по вопросам нашего двухстороннего сотрудничества, которое опирается на исторические традиции, преодоление колониализма, постколониальной зависимости и затем неоколониальных рецидивов в Африке, которые, к сожалению, и сейчас продолжают наблюдаться. У нас наблюдается устойчивый рост третий год подряд, но абсолютные объемы, конечно же, не соответствуют потенциалу нашего взаимодействия. Они приближаются к 100 миллионам долларов, но это далеко не предел. Мы сегодня обсуждали те сферы, которые выглядят наиболее перспективно. Это, прежде всего, энергетика, геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, интернет-технологии, сельское хозяйство», — рассказал Лавров.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Дипломат сообщил, что соглашения, подписанные в ходе саммита «Россия — Африка», уже позволили привлечь большое количество отечественных компаний к развитию партнерства с Мали.

Военно-техническое сотрудничество

Главной темой встречи дипломатов стали вопросы, связанные с усилением безопасности африканской республики. Лавров подтвердил, что все договоренности, подписанные с правительством Мали, остаются в силе, и Россия обеспечит легитимным властям поддержку в укреплении обороноспособности страны.

«Продолжается подготовка малийских военных кадров и сотрудников правоохранительных органов. Мы понимаем необходимость повысить антитеррористический потенциал страны. По государственной линии мы поставляем соответствующее оборудование, вооружение, боеприпасы и будем делать все, чтобы не допустить угроз государственности и территориальной целостности Мали. Нельзя допустить вакуума власти, который рискует возникнуть на севере страны, в связи с тем решением, которое наши французские коллеги приняли по выводу части своего контингента, находящегося в Мали и закрытии трех военных баз из пяти. По-моему, как раз в тех районах, где наиболее активны террористические образования», — объяснил российский дипломат.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Лавров заверил коллегу, что в контексте поиска путей урегулирования конфликта, Москва поддержит Мали на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, африканские страны должны самостоятельно разрабатывать способы решения проблем, а мировой общественности следует оказывать им необходимую поддержку:

«Мы будем добиваться этого, отталкиваясь от основных принципов устава ООН, включая невмешательство во внутренние дела и учитывая необходимость мирного урегулирования споров с уважением права каждой страны самостоятельно выбрать путь своего развития».

Абдулай Диоп пригласил Лаврова посетить Мали с визитом, и глава внешнеполитического ведомства России принял его предложение.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Многолетняя дружба

В рамках переговоров африканский дипломат рассказал, что правительство Мали ценит дружбу с Россией. По его словам, республика всегда могла рассчитывать на помощь Москвы, которая никогда не игнорировала проблемы Бамако.

«Я хочу вновь подтвердить нашу готовность работать с Россией, чтобы укреплять наше сотрудничество, потому что Мали нечего скрывать от Москвы. Я считаю, что у нас отличные отношения. Они не направлены против кого-либо. Они существуют для того, чтобы защищать единство, территориальную целостность и суверенитет Мали, с одной стороны, а с другой — укреплять стабильность нашей страны и находить взаимовыгодные области сотрудничества в торговом плане. Мы хотели бы найти необходимые средства и пути, чтобы придать импульс развитию нашего сотрудничества, особенно в области безопасности и обороны. Сегодня малийское государство борется за выживание. Уже долгое время мы сражаемся за безопасность, боремся за установление устойчивого мира», — сообщил Диоп.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Глава МИД Мали заявил, что большая часть вооружения, имеющаяся у армии, составляют образцы российского производства. По его словам, сейчас главное для республики — обеспечить безопасность грядущих выборов, запланированных на февраль 2022 года.

«Россия является постоянным членом Совбеза ООН — это важный партнер, с которым мы поделились своими трудностями. Россия уважает суверенитет Мали, поэтому мы считаем, что сможем найти пути решения всех проблем. Вскоре появится новая дорожная карта, и мы будем продвигаться по этому пути. Мы подтвердили готовность укреплять сотрудничество с Москвой в области безопасности, экономического развития, образования. Мы также хотели бы работать вместе с нашими друзьями, чтобы создать необходимые условия для плавного и мирного перехода власти».

Реакция Европы и Запада

Несмотря на успешное и плодотворное сотрудничество Мали и России, есть государства, которые недовольны укреплением отношений между Москвой и Бамако. Однако Лавров напомнил, что суверенная страна имеет право самостоятельно решать, каким образом ей обеспечивать безопасность и с кем заключать соглашения.

«Этот вопрос находится в компетенции законного правительства Мали. Что касается в принципе феномена ЧВК, то мы не имеем никакого отношения к этим структурам, созданным гражданами России. Они самостоятельно заключают контракты. Если эти договоренности заключаются с законным правительством суверенного государства, то я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного», — подчеркнул глава МИД России.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

При этом диплом ответил, что наибольший ажиотаж вокруг решений правительства Мали поднимают страны, которые сами имеют множество частных военных компаний, действующих по всему миру:

«Рынок услуг ЧВК в области военного сотрудничества и охраны давно был создан и освоен именно западными странами. Среди лидеров рынка находятся США, Великобритания и Франция, у которой около дюжины компаний, действующих по всему миру. Если кто-то считает, что раскручивание этой высосанной из пальца темы вредит имиджу России, то я думаю, что это скорее бьет по репутации тех, кто этим занимается».

Абдулай Диоп напомнил иностранным акторам, что Мали — суверенное государство, которое имеет право сотрудничать с теми, кто заинтересован в выстраивании доверительных и уважительных отношений с республикой.

«Малийские власти должны иметь возможность самостоятельно принимать решения, это наше право и ответственность. Это касается наших независимых или принятых совместно с региональными партнерами решений. Сегодня основное беспокойство — это наличие возможностей в области безопасности для защиты территории».

Один в поле не воин

Сотрудничество с Россией фактически спасло Мали от разрушения. Если бы не сильный союзник, то, вероятно, африканская страна либо осталась заложником неоколониальных держав, либо стала жертвой радикальных группировок.

Однако благодаря совместным усилиям, республика вернулась на путь восстановления и развития. Западные политики могут бесконечно долго осуждать решения, принимаемые властями Мали, но повлиять на них они не в состоянии.