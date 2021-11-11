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Пушилин осудил молчание Германии и Франции после удара украинского Bayraktar в Донбассе
Армия
Пушилин осудил молчание Германии и Франции после удара украинского Bayraktar в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 11 ноября. Применение ударных беспилотников на Донбассе недопустимо. Тем более странным выглядит отсутствие реакции на действия ВСУ со стороны Франции и Германии, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Так он прокомментировал налет украинского беспилотника Bayraktar TB2 на позиции Народной милиции ДНР. В результате нападения была уничтожена артиллерийская установка. Позднее применение дрона подтвердил Генштаб ВСУ.

«Они опять пересекают определенную линию и используют в боевых целях. Слава богу, никто не погиб, и урон там достаточно небольшой», — сказал Пушилин.

По его словам, в Донецке еще долго не было уверенности, что Киев действительно решился на такое серьезное нарушение минских договоренностей. Учитывая, что опасения подтвердились, Пушилин осудил молчание европейских стран.

«Ребят, а где Франция, где Германия, вы что творите? Это же нарушение», — заключил глава республики.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявлял, что украинские военные продолжат использовать ударные дроны в рамках «точечных» операций. Позднее, как сообщает «Царьград» Bayraktar был замечен у границ Крыма.

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