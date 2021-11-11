Кошки оказались способны определять местоположение хозяина по голосу

Киото, 11 ноября. Исследователи из Киотского университета выявили у кошек способность отслеживать и определять местоположение хозяина по голосу.

Специалисты провели испытание с участием 27 кошек, которые находились в котокафе, и 23 домашних питомцев. Животных по очереди оставляли в комнате с несколькими окнами и дверями. У каждого прохода установили динамики и поставили в помещении камеры.

Когда из динамиков дважды раздавался голос хозяина от одной двери, то кошки реагировали спокойно. Однако их поведение менялось, когда голос появлялся из разных дверей. Ученые предположили, что животные не могли понять, как человеку удалось так быстро перемещаться. Специалисты сделали вывод, что кошки способны определять местонахождение человека по голосу.

«Возможно, кошки обладают более глубоким интеллектом, чем мы думаем», — отметила одна из авторов научной работы Сахо Такаги.

Исследователи из Будапештского университета ранее обнаружили сходство структуры мозга людей и собак. Принцип работы мыслительного органа животных при распознавании речи схож с поведением нервной системы младенцев.