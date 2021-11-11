Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 20:26
20:25
Политика
Меркель предложила Путину продвигать диалог «нормандской четверки»
20:23
Общество
Похудевший Кикабидзе опубликовал первое фото после смерти супруги
20:21
Общество
Акушер Шмаков заявил о безопасности вакцинации от COVID-19 для беременности
20:20
Армия
Baijiahao: Россия нанесла мощный удар по США в Центральной Азии без единого выстрела
20:19
Технологии
«Сбер» презентовал суперкомпьютер Christofari Neo
20:15
Политика
Маркелов предсказал новый распад Польши после грубого выпада Моравецкого в адрес РФ
20:15
Весь мир
Год с окончания войны в Карабахе: репортаж ФАН из Степанакерта
20:15
Наука
Столица Индонезии может уйти под воду к 2050 году
20:13
Политика
Политолог Скориков: На встрече «2+2» РФ напомнит Франции о ее ответственности за Украину
20:13
Общество
Крымчанин нашел бутылку с таинственной запиской на берегу Средиземного моря
Все новости

Кошки оказались способны определять местоположение хозяина по голосу

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 19:02
Наука
Кошки оказались способны определять местоположение хозяина по голосу
pixabay.com

Киото, 11 ноября. Исследователи из Киотского университета выявили у кошек способность отслеживать и определять местоположение хозяина по голосу.

Специалисты провели испытание с участием 27 кошек, которые находились в котокафе, и 23 домашних питомцев. Животных по очереди оставляли в комнате с несколькими окнами и дверями. У каждого прохода установили динамики и поставили в помещении камеры.

Когда из динамиков дважды раздавался голос хозяина от одной двери, то кошки реагировали спокойно. Однако их поведение менялось, когда голос появлялся из разных дверей. Ученые предположили, что животные не могли понять, как человеку удалось так быстро перемещаться. Специалисты сделали вывод, что кошки способны определять местонахождение человека по голосу.

«Возможно, кошки обладают более глубоким интеллектом, чем мы думаем», — отметила одна из авторов научной работы Сахо Такаги.

Исследователи из Будапештского университета ранее обнаружили сходство структуры мозга людей и собак. Принцип работы мыслительного органа животных при распознавании речи схож с поведением нервной системы младенцев.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Кошки оказались способны определять местоположение хозяина по голосу
голос кошки хозяин
Комментировать