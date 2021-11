Новая горячая точка: чем обернется эскалация конфликта между Алжиром и Марокко

Напряженность в алжиро-марокканских отношениях обострилась до такой степени, что в последнее время все больше стали говорить о возможности военного развития событий, хотя буквально несколько месяцев назад такой сценарий казался нереальным.

Особую опасность ситуация начала представлять после того, как 3 ноября президент АНДР Абдельмаджид Теббун объявил, что трое соотечественников погибли в результате «варварской бомбардировки» их грузовиков. В сообщении пресс-службы главы государства говорилось о наличии нескольких фактов, указывающих на причастность дислоцированных в Западной Сахаре марокканских сил к совершению этого «трусливого» преступления с применением «изощренного оружия». Какая именно техника использовалась во время нападения, не уточнили.

В публикации подчеркивается, что алжирские власти немедленно приняли необходимые меры для расследования данного преступления и раскрытия его обстоятельств.

Одной из первых реакций самого Алжира стала отправка писем в международные структуры: ООН, Африканский союз (АС), Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС), чтобы проинформировать их о чрезвычайной опасности совершенного нападения, которому нет оправдания ни при каких обстоятельствах.

Официального комментария Рабата на обвинение со стороны АНДР не последовало. Более того, в торжественной речи 6 ноября по случаю 46-й годовщины «Зеленого марша» король Мухаммед VI отказался говорить о ситуации вокруг Западной Сахары, заявив, что этот вопрос «не подлежит обсуждению». Напряженность с Алжиром, по его словам, никак не повлияет на суверенитет Марокко над спорными территориями.

Между тем представитель правительства западноафриканского королевства Мустафа Байтас на прошлой неделе подтвердил, что власти «строго придерживаются уважения к принципам добрососедства со всеми сторонами».

В своем заявлении собеседник агентства осудил подобные «безосновательные обвинения».

Источник утверждает, что район Бир-Лелу в Западной Сахаре, где якобы произошло нападение, патрулируется исключительно вооруженными ополченцами Фронта ПОЛИСАРИО. Поэтому, считает он, удивительно, что президент Алжира говорит о присутствии в этом регионе грузовиков, особенно с учетом его правового и военного статуса.

Мадрид, будучи еще одной заинтересованной стороной, нейтрально отреагировал на инцидент. Испанская газета Europa Press, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что министр иностранных дел Хосе Мануэль Альберс заявил о сборе информации для выяснения обстоятельств происшествия. По словам чиновника, власти европейского государства работают над тем, чтобы не допустить эскалации между двумя его стратегическими партнерами.

Мадрид оказался в тяжелом положении ввиду своей зависимости от поставок природного газа из Алжира. Кроме того, его отношения с Рабатом остаются натянутыми после того, как Испания позволила лидеру Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагиму Гали пройти лечение на своей территории.

От Мавритании официальных комментариев также не последовало, однако 8 ноября Алжир и Нуакшот объявили о создании общего комитета по безопасности, деятельность которого направлена на защиту операций торгового обмена, проходящего через их сухопутные границы. Это произошло всего через несколько дней после объявления об убийстве трех водителей грузовиков.

Данное решение принято в ходе первой сессии двустороннего комитета, которая состоялась в АНДР под председательством министров внутренних дел Алжира и Мавритании Камаля Бельджуда и Мухаммеда Салема Марзука. Оба государства связаны границей протяженностью около 460 км, в районе которой действуют многочисленные сети контрабанды и незаконной торговли.

В августе 2018 года между ними открылся первый сухопутный погранпереход, соединяющий города Тиндуф в Алжире и Зуэрат в Мавритании, с целью увеличения коммерческого обмена, облегчения передвижения людей и укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом. КПП позволил торговцам из АНДР напрямую совершать экспортные операции и доставлять товары на грузовиках.

Если судить по последним событиям, можно заподозрить Алжир в создании череды беспочвенных тревог, как об этом и заявляют власти Марокко. Однако проблема кроется намного глубже. Обострение напряженности между двумя соседними государствами произошло летом 2021 года, хотя предпосылки возникли гораздо раньше. Главным фактором на протяжении долгих лет оставался вопрос о статусе Западной Сахары. После отставки прежнего президента Абдельазиза Бутефлики в апреле 2019 года Алжир подтвердил свою поддержку принципа самоопределения народом спорной территории.

Марокко тем временем активно лоббировало в АС, Европе и США для осуществления своих притязаний, касавшихся суверенитета над регионом. Затем произошли два события, повлиявшие на последующий разрыв дипломатических отношений.

Первым стал указ президента Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) и генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали о разрыве соглашения с Марокко по соблюдению режима прекращения огня, действовавшего с 1991 года. Толчком к данному решению послужила операция, проведенная вооруженными силами королевства якобы для установления безопасности в буферной зоне Гергерат. Со своей стороны, лидер САДР заявил, что 13 ноября 2020 года Марокко нарушило перемирие, напав на безоружных граждан, организовавших демонстрацию в регионе.

Вскоре президент США Дональд Трамп объявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Об этом он сообщил на личной, действовавшей на тот момент странице в Twitter.

Условием столь выгодного для Рабата шага стала нормализация отношений Марокко с Израилем в рамках так называемых «соглашений Авраама». Алжир воспринял оба события как реальную угрозу своей национальной безопасности.

Порог терпимости властей североафриканского государства к действиям, которые они считали враждебными, наступил в середине июля 2021 года. Тогда посол Марокко в ООН Омар Хиляль распространил ноту о поддержке группы, борющейся за отделение прибрежного района Кабилия в АНДР, в котором данное движение внесено в список террористических. В результате Алжир отозвал своего посла в Рабате для «консультаций».

Масла в огонь добавил масштабный шпионский скандал, о котором в конце августа заговорили в международной прессе и правозащитных организациях. Согласно информации, Марокко преследовало более шести тысяч алжирцев, включая многих высокопоставленных политических и военных чиновников. Данные действия стали еще одним враждебным актом в глазах Алжира. Министр иностранных дел Рамтан Ламамра сообщил, что все они предпринимались с использованием израильских технологий.

В итоге 24 августа АНДР официально объявила о разрыве дипломатических отношений с Рабатом. Новые кардинальные решения и заявления следовали одно за другим. Так, вскоре марокканским военным и гражданским самолетам запретили использовать воздушное пространство Алжира. Кроме того, власти североафриканского государства обвинили королевство в поддержке групп, стоящих за вспыхнувшими летом массовыми пожарами, в то время как Рабат предложил помощь в их тушении.

Инциденту с подрывом грузовиков предшествовал еще один кардинальный шаг. В конце октября власти АНДР объявили о решении не продлевать контракт на поставку газа в Испанию по трубопроводу Магриб — Европа (ГМЕ), который проходит через территорию западноафриканского королевства. Вместо этого СПГ планируется доставлять напрямую посредством магистрали MEDGAZ.

Более того, на днях АНДР запретила Испании перепродавать королевству поставляемый ею газ. Данное решение поставило в затруднительное положение как Мадрид, так и Рабат, особенно в свете назревшего серьезного энергетического кризиса в ЕС. Несомненно, что экономический фактор лишь усугубляет алжирско-марокканское соперничество.

У двух наций никогда не было длительных периодов дружбы, несмотря на множество факторов, которые их сближают. Они оба проживают в регионе Магриба, исповедуют одну и ту же религию — ислам суннитского толка, причем и в Алжире, и в Марокко преобладает маликитская мусульманская правовая школа. Население двух стран говорит на одном диалекте. Кроме того, оба государства имеют общую границу протяженностью в 1550 км, которая, однако, остается закрытой в течение десятков лет.

На самом деле два народа настолько близки, что их сложно отличить. Тем не менее исторические, политические и идеологические разногласия с момента приобретения ими независимости серьезно влияют на контакты между «братскими» странами.

Это уже второй разрыв дипломатических связей. Первый, инициированный Марокко, продлился с 1976 по 1988 год. Более того, пограничные споры двух стран послужили причиной масштабных боевых действий 1963 года, которые вошли в историю под названием «Война песков».

Отношения между правительствами Алжира и Рабата вряд ли когда-либо считались сердечными. Это связано с разным характером их антиколониальной борьбы, несходными политическими системами и противоположными идеологическими ориентациями.

Напряженность между странами вызвала обеспокоенность международного сообщества. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что в мире вспыхнет еще один вооруженный конфликт, на этот раз на территории Северо-Западной Африки. И любой новый инцидент, такой как подрыв алжирских грузовиков в регионе Сахары, потенциально является поводом для начала боевых действий между двумя державами континента.

Эксперты высказывают разные точки зрения по этому вопросу. Так, журналист из Рабата Али аль-Мрабет выражает следующие опасения:

Бывший политик АНДР, беседовавший с агентством Le Figaro на условиях анонимности, делает аналогичное предположение. По его словам, два народа готовились к войне 50 лет.

Между тем Алжир является крупнейшим закупщиком оружия в Африке. Общая стоимость сделок в 2020-м достигла 9,7 млрд долларов. Марокко же за год увеличило свои расходы на оборону более чем на 30%. Вместе на эти две страны приходится свыше 60% экспорта вооружения на континенте.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), оба государства фигурируют среди первых 40 стран по объему военных расходов. В отчете добавлено, что гонка вооружений значительно усилила напряженность в Западной Сахаре. Если в обеих армиях примерно одинаковое количество личного состава, то затруднительным представляется определить их по другим характеристикам, учитывая разницу в уровне подготовки и стратегии двух стран.

Около месяца назад арабоязычные СМИ объявили о том, что Рабат подал заказ на новую партию турецких беспилотников Bayraktar TB2. Еще ранее западноафриканское государство уже импортировало 13 дронов одной модели, а также четыре командных наземных станции и систему обучения управлению БПЛА.

Возможно, именно на них намекал Теббун, когда говорил об использовании во время атаки на грузовики некоего «изощренного оружия». Следует отметить, что в последние годы Марокко заключало контракты и на другие виды вооружения. В этот список входят три израильских БПЛА IAI Heron большой продолжительности полета, закупленные через Францию, 24 американских вертолета AH-64E Apache, 24 многофункциональных истребителя США F-16V, четыре реактивных двухмоторных самолета G550 Gulfstream, 222 американских модернизированных танка М1А1SA Abrams, а также четыре батареи китайских ЗРК HQ-9B.

Кроме того, 5 ноября марокканские СМИ распространили информацию о том, что Рабат заинтересован в покупке израильской системы ПВО, известной как «Железный купол», которая специализируется на перехвате и уничтожении ракет и беспилотных летательных аппаратов. Ее создатель, компания Rafael, готова предоставить королевству технику в рамках отношений совместного сотрудничества между Рабатом и Тель-Авивом в области обороны.

Между тем Алжир является одним из крупнейших в мире импортеров российского оружия, около 15% которого приходится на это североафриканское государство. По данным того же института SIPRI, в 1991–2016 годах АНДР приобрела военную технику из РФ на сумму 10 млрд долларов, заняв, таким образом, третье место после Индии и Китая по импорту российского вооружения.

В итоге мир может в ближайшем будущем наблюдать за очередным раундом противостояния между турецким «Байрактаром» и ЗРПК «Панцирь», а военные действия Марокко и Алжира превратятся фактически в противостояние крупнейших производителей оружия.

Очевидно, что военный конфликт в случае его возникновения не ограничится всего двумя странами. В него могут быть втянуты и другие государства региона, а также мировые игроки, имеющие свои геостратегические интересы.

Помимо упомянутых Турции, Израиля и России, конфликт не обойдет стороной Францию, отношения которой с Алжиром уже долгое время носят натянутый характер.

Неоднозначной по данному вопросу является позиция США. Несмотря на поддержку Вашингтоном марокканских притязаний в Западной Сахаре, в последнее время наметилась также тенденция сближения Белого дома с Алжиром. Боевые действия могут в первую очередь нанести экономические потери Соединенным Штатам, которые называют АНДР одним из главных своих партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом большая часть прямых инвестиций США в республику приходится на углеводородный сектор.

The U.S. and #Algeria convened the fourth session of the Strategic Dialogue today. @SecPompeo and @Messahel_MAE discussed areas for sustained cooperation, including regional stability, economic engagement and trade, and cultural and educational programs. https://t.co/7aesPx8OTD pic.twitter.com/i4WZEmXj7j