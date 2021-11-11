В Великобритании оценили преимущества внедорожника Lada Niva

Лондон, 11 ноября. Отечественный внедорожник Lada Niva Legend решили протестировать автоэксперты из Соединенного Королевства. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Carwow.

Экс-автожурналист и нынешний ведущий программы Carwow Мэтт Уотсон обратил внимание на советский и российский автомобиль под названием Lada Niva. Первые версии модели появились еще в 70-е годы прошлого столетия, но немного модифицированное транспортное средство реализуется и сейчас, в том числе на рынке Великобритании.

Подданные британской королевы могут приобрести машину за 17 595 фунтов стерлингов или 1,68 млн рублей по текущему курсу. В Российской Федерации Niva продается примерно за 659 тыс. рублей в минимальной комплектации (в обратном пересчете получается около 6,9 тыс. фунтов стерлингов).

Крупные изменения коснулись внедорожника всего два раза. Первый раз инженеры затронули конструкцию автомобиля в 2014 году, в результате чего на свет появился образец Urban. В прошлом году в АвтоВАЗе решили обновить интерьер транспортного средства.

Как считает английский автоэксперт, салон Lada Niva достаточно хорошо собран. Комплектация машины Luxe может предоставить водителю такую «роскошь», как электростеклоподъемники, кондиционер, подогрев сидений спереди, а также стереосистему. Уотсон высоко оценивает мягкую подвеску внедорожника и советует покупать эту машину в том случае, если имеется интерес к нестандартным авто.

Примечательно, но не меньшей популярностью внедорожник Lada Niva пользуется еще в одной стране с левосторонним движением — в Японии. Об этом свидетельствует статья в местном издании Traffic News.