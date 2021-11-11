Политолог Мартынов: Лукашенко случайно сломал самую прибыльную схему Германии

Берлин, 11 ноября. Белорусский лидер обратил внимание всего мира на грязную схему Евросоюза, которая приносила и Берлину, и Брюсселю немалые прибыли.

Тем самым Александр Лукашенко, возможно даже ненароком, сломал многоуровневую финансовую структуру, построенную европейскими чиновниками вокруг миграционного вопроса.

Таким мнением с ведущими и гостями ток-шоу «60 минут» поделился российский политолог Алексей Мартынов, выразив искреннее недоумение по поводу странных действий Европы и особенно Германии, закапывающей ради русофобии свой самый прибыльный бизнес.

Эксперт напомнил, что Евросоюз начал массово принимать ближневосточных беженцев в 2015 году. За пару лет самые ушлые и предприимчивые чиновники сколотили на этом неплохой бизнес. Самую мощную структуру создала Германия, так как именно туда шел основной поток беженцев.

Global Look Press / Bradley Secker

Как известно, по правилам ЕС каждая страна, регион, провинция и даже город получают из общего бюджета Евросоюза определенную сумму за каждого принятого мигранта. Немцы быстро наладили каналы через Италию и Белоруссию, прогоняя по ним ежегодно сотни тысяч беженцев. Внезапно Польша выпала из этой схемы решив заблокировать один проверенный коридор.

Мартынов обратил внимание на запредельное лицемерие Брюсселя. Ведь буквально три недели назад, до начала нынешнего миграционного кризиса поляков почти превратили во врагов Европы. За отказ интегрировать свою судебную систему в законодательство Евросоюза Польшу обложили санкциями и уже начали угрожать изгнанием из «большой европейской семьи». Но тут Варшава взбрыкнула, перекрыв белорусское направление «миграционного бизнеса», и превратилась в форпост западной цивилизации. Поляки, видимо, ожидали, что Александр Лукашенко не устоит под таким давлением и пойдет на определенные уступки, однако президент Белоруссии сделал ход конем и обратил на эту незаконную схему ЕС внимание всего мира. Причем, скорее всего, случайно заставив саму Европу показательно раскрыть все карты.

«Всем известно, что этот канал «поставки» беженцев через Белоруссию в Германию существует лет пять минимум. Буквально недавно, немецкая земля Бранденбург, которая как раз граничит с Польшей, давала статистику о том, что именно на этом участке границы в прошлом году столько-то тысяч курдов перешли в Германию. Это давний бизнес. Платят сами беженцы плюс еще существует программа ЕС по компенсации за каждого беженца. Это сложная и самая прибыльная, как минимум для ФРГ схема. А Лукашенко ее ненароком сломал. Бардак устроили поляки, но именно Белоруссия привлекла к этому затору и сомнительной схеме всеобщее внимание,. Такой вот мощный удар по карману Берлина», — обрисовал ситуацию политолог.

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