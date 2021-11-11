Санкт-Петербург, 11 ноября. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) опубликовал первый документальный фильм из собственного цикла «Афганистан. 20 лет спустя». В его основу легли результаты социологических исследований, проведенных в республике ведущим специалистом по Афганистану Максимом Шугалеем.

Фильм посвящен текущей обстановке в стране, а также последствиям вторжения в Афганистан сил США и НАТО, которые собственными действиями спровоцировали в стране глубокий кризис, после чего бесславно покинули ее территорию. Отдельно упоминается о сотрудничестве западных армий с террористическим «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

«Немногим с приходом к власти «Талибана»1 (запрещен в РФ) удалось побывать в этой стране и оценить ситуацию изнутри. Мне лично и экспертам Фонда защиты национальных ценностей такая, я бы сказал, редкая возможность выпала. Именно поэтому мы можем себе позволить рассказать о реальной жизни афганцев, их надеждах и взглядах на будущее, не по картинкам и информации из СМИ, а опираясь на социологические опросы и факты», — прокомментировал проделанную работу Шугалей.

После падения прежнего правительства Афганистана и перехода власти к талибам в середине августа глава ФЗНЦ стал одним из первых, кто направился в республику для изучения складывающейся обстановки. В сентябре начались работы по открытию филиала фонда, который начал действовать 7 октября. Перед этим социолог провел исследование с участием более сотни афганцев на тему их восприятия ситуации с выводом войск НАТО.

Кроме того, в начале октября Шугалей оказал помощь примерно десяти российским журналистам, которые не могли покинуть Афганистан из-за проблем в работе кабульского аэропорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.