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Вышел тизер нового фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра»
Общество
Вышел тизер нового фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра»
Кадры из сериала «Аббатство Даунтон»  / 

Лондон, 12 ноября. На официальной Instagram-странице сериала «Аббатство Даунтон» опубликован тизер нового фильма — продолжение теленовеллы, пишет Elle.

По мнению поклонников сериала, он вновь искусно освещает самые грандиозные социальные трансформации на рубеже 20-х годов. На этот раз режиссер Джулиан Феллоуз показал судьбу владельцев поместья на фоне перемен.

«Это действительно новая эра. Чем дальше шли 20-е годы, тем больше мир менялся во многих отношениях. К концу 20-х годов все, от развлечений до транспорта, было совсем другим. Мы пытаемся отметить эти изменения», — объясняет Джулиан Феллоуз.

Помимо основных героев — Мэри, Эдит, Тома, Берти и четы Грентэм, — зрителей ждет и возвращение графини Вайолетт Грентэм, которую блестяще сыграла актриса Мэгги Смит. Основная линия сюжета — борьба с финансовыми проблемами в поместье и отношения между сестрами Мэри и Эдит.

Возможно, на премьеру, которая состоится 22 марта 2022 года, придут и члены королевской семьи. Не секрет, что главным поклонником картины является супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Она настолько сильно любит «Аббатство Даунтон», что и во время беременности приезжала на съемки. Так, по словам королевского биографа Кэти Николл, Кейт Миддлтон нравится актер Эндрю Александр, с которым она училась в школе. В сериале «Аббатство Даунтон» он сыграл аристократа Джона Буллока.

Сериал «Аббатство Даунтон» — один из самых титулованных проектов на британском телевидении. Он удостоен 3 «Золотых глобусов» и 15 премий «Эмми». Также телепроект вошел в Книгу рекордов Гиннесса как сериал, получивший наивысшую оценку критиков.

Ранее сообщалось, что премьеру второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» отложили на 2022 год.

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великобритания сериал кейт миддлтон аббатство даунтон
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