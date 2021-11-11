Микрохирург Шилова развеяла основные мифы о лазерной коррекции зрения

Руководитель, микрохирург «Клиники доктора Шиловой», врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в разговоре с ФАН развеяла основные мифы о лазерной коррекции зрения.

В современном мире на глаза воздействуют очень много факторов, не говоря уже про гаджеты, которыми эксперты рекомендуют пользоваться не больше шести часов в день. Однако технологии могут не только забирать, но и возвращать зрение. А новые технологии, как известно, часто обрастают мифами.

Доктор медицинских наук Татьяна Шилова знает о коррекции зрения если не все, то почти все. И она развеяла главные мифы об этой процедуре.

«Во-первых, нет гендерных различий, нет разницы между коррекцией зрения у мальчиков и девочек. Также в отношении женщин нет разницы в том, когда делается коррекция — до родов или после. Это один из самых распространенных мифов, который существует на сегодняшний день о коррекции зрения», — говорит эксперт.

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Кроме того, врач-офтальмолог отмечает, что коррекцию зрения у женщин можно делать до родов и результат сохранится после них. Однако есть период, когда процедуру делать не рекомендуется.

«Мы не делаем коррекцию в период активной лактации, обычно это первые шесть месяцев после родов», — отметила доктор Шилова.

Зрение для человека — одно из самых важных чувств, и логично, что любое вмешательство извне вызывает не просто беспокойство, а дикий страх перед случайно приобретенной слепотой. По словам Татьяны Шиловой, на сегодняшний день методики лазерной коррекции зрения довольно обширны.

«Раньше были такие методики, которые впоследствии могли дать стойкое снижение зрения, вплоть до потери форменного зрения. Но современные методики имеют технологическую особенность в том, что они до минимума снижают риск потери зрения», — отмечает специалист.

Пресс-служба Чебоксарского филиала НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза» /

В заключение микрохирург обращает внимание на ряд врачебных противопоказаний, при которых делать коррекцию зрения врачи не рекомендуют. В основном это острые заболевания общего характера, хронические заболевания в стадии обострения. Кроме того, в списке противопоказаний есть и ряд кожных заболеваний.

«Так как степень вмешательства становится минимальной, в течение 25 секунд через маленькие входы размером два миллиметра, то ограничений становится все меньше и меньше. Поэтому число людей, которым по общим показаниям не рекомендовано делать коррекцию зрения, крайне мало. Даже онкология не является противопоказанием. Однако определенные ограничения могут быть со стороны глаз, что рассматривается в индивидуальном порядке», — отметила эксперт.

Ранее Татьяна Шилова рассказала, что испортить зрение могут даже некоторые простые повседневные привычки. По словам офтальмолога, работа перед ярким монитором компьютера в темноте сильно утомляет глаза и влияет на зрение.