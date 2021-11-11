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Путин назвал деструктивной политику Киева по Донбассу в разговоре с Меркель

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 18:39
Политика
Путин назвал деструктивной политику Киева по Донбассу в разговоре с Меркель
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин в беседе с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель назвал деструктивной политику Киева по Донбассу. Об этом сообщил Кремль.

В Администрации президента РФ доложили о телефонных переговорах Меркель и Путина. Глава государства раскритиковал политику Киева в отношении Донбасса. По словам президента, Украина делает ставку на силовые методы в решении проблем региона.

В Кремле уточнили, что это второй за два дня телефонный разговор Путина и Меркель. Президент поддержал восстановление контактов между странами Евросоюза и Белоруссией для решения проблемы миграционного кризиса.

Российский лидер указал на дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и других стран НАТО в акватории Черного моря. Стороны подтвердили важность скорейшего урегулирования миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС.

Меркель и Путин также созвонились 10 ноября. Москва озвучила предложение о налаживании контактов по линии ЕС — Минск на фоне миграционного кризиса.

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украина путин меркель
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