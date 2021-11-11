Тренерский штаб сборной России определил состав на игру с Кипром в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сборная России по футболу определилась с составом на домашний матч с кипрской национальной командой.

Сборная России проведет девятый матч в отборочном турнире к ЧМ-2022 11 ноября. Соперником команды Валерия Карпина станет Кипр.

Тренерский штаб российской сборной определил состав на предстоящий поединок. С первых минут на поле «Газпром Арены» появятся Сафонов, Осипенко, Дивеев, Сутормин, Терехов, Ерохин, Фомин, Головин, Мостовой, Смолов и Миранчук.

Матч в Петербурге начнется в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире поединок соперников по группе H покажет телеканал «Россия-1».

Ранее Данни Маккели был назначен главным арбитром матча Хорватия — Россия. Вторая очная встреча лидеров группы H пройдет в Сплите 14 ноября.