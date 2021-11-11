Политолог Скориков: На встрече «2+2» РФ напомнит Франции о ее ответственности за Украину

Россия собирается провести переговоры с Францией по ситуации на юго-востоке Украины в формате «2+2». Это значит, что каждая сторона переговоров будет представлена министром иностранных дел и министром обороны. Встреча российской и французской сторон назначена на 12 ноября. Как выразился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, разговор будет очень серьезный. Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с ФАН высказал мнение, что повесткой переговоров будет принуждение властей Украины к реализации Минских соглашений.

По словам Скорикова, с Парижской встречи «нормандской четверки» в декабре 2019 года официальный Киев ни на шаг не продвинулся в политической части урегулирования конфликта.

«В частности, Украина так и не внесла утвержденную «формулу Штайнмайера» в свое законодательство. Зеленский открыто и нагло декларирует курс на полный саботаж договоренностей и уже пытается навязать пересмотр состава участников формата. Киевские власти вместо единственно возможных для разрешения конфликта прямых переговоров с властями ЛДНР хотят устроить трибунал над Россией», — подчеркнул Скориков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Причем, как отметил эксперт, этот «трибунал» Киев хочет провести с участием как можно большего числа прокуроров. Поэтому Зеленский мечтает подключить к процессу и США, и Великобританию, которые в отличие от Франции и Германии не расписывались своей репутацией в минских документах.

«Франция является для России сейчас наиболее конструктивным собеседником из гарантов урегулирования. Германия же вошла в переходный внутриполитический период, связанный с передачей власти, поэтому не готова вновь серьезно ввязываться в токсичную украинскую повестку. Сергей Лавров прямо заявляет, что Россия напомнит французским властям об их ответственности и потребует прекратить покрывать выходки их нерадивых подзащитных», — считает политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также сообщил, что Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в «нормандском формате».