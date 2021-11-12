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Депутат Валуев уверен, что без введения обязательных QR-кодов бизнесу станет хуже
Общество
Депутат Валуев уверен, что без введения обязательных QR-кодов бизнесу станет хуже
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев прокомментировал ФАН ситуацию с возможным введением QR-идентификации граждан при посещении общественных мест и при проезде в международном и междугороднем транспорте. Сейчас два таких законопроекта готовят к внесению в Госдуму.

«Поступят в Думу, рассмотрим первым делом. Выделим основную часть. Главное, чтобы она отвечала вопросам безопасности и сохранения здоровья граждан России. Несла охранную функцию. Затем принимать решение. Односложно — да, голосовать или нет, не голосовать — сейчас ответа не будет. На бизнесе однозначно будет отражаться увеличение количества заболеваний и возможные локдауны. И не в лучшем виде. Постановка — кому хорошо будет от введения обязательных QR-кодов, а кому плохо будет — вообще сюда не подходит. Не те категории. Это не для кого-то конкретно одного делают», — жестко заявил депутат Валуев.

Накануне стало известно, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их решили разработать из-за «сложной эпидемиологической ситуации». Второй правительственный документ вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Планируется, что проверять QR-коды будут при продаже билетов с даты, которую установит правительство.

Ранее специалисты российской авиакомпании Utair сообщили, что уже прорабатывают разные сценарии контроля за наличием QR-кодов у пассажиров.

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