Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 18:58
18:56
Технологии
Минцифры назвало атаку на «Госуслуги» самой мощной за всю историю
18:55
Происшествия
В Петербурге школьник сломал однокласснице позвоночник ударом в спину
18:55
Экономика
Эксперт Руст: с проектом «СП-2» борется только Украина
18:54
Общество
Звезда «Сонной лощины» Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси
18:52
Происшествия
Житель Саратовской области устроил пьяный дебош на железнодорожной станции «Анисовка»
18:51
Общество
Вестибюль станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге закроют на вход с 13 ноября
18:50
Общество
Юрист Царева назвала антиконституционным указ властей Петербурга о мерах против COVID-19
18:50
Общество
Экономист Алпатов объяснил, почему вход по QR-кодам не ударит по карману бизнесменов
18:49
Общество
Врач Орлова предупредила об опасности неверного назначения антибиотиков при COVID-19
18:49
Армия
Генерал ВСУ Романенко предложил украинцам готовиться к «народной войне» с Россией
Все новости

Автоэксперт Васильев разъяснил правила использования печки в машине при сильных морозах
Общество
Автоэксперт Васильев разъяснил правила использования печки в машине при сильных морозах
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Сильные морозы влияют на работоспособность автомобиля, в том числе из-за резких температурных перепадов и высокой влажности воздуха, заявил автоэксперт Егор Васильев.

Чтобы не навредить машине, после запуска двигателя следует включить режим активного обдува стекол, чтобы они быстро прогрелись, отметил специалист в беседе с агентством «Прайм». После того, как стекла перестанут запотевать, можно переключиться на обычный режим климат-контроля.

«Если ваш автомобиль не оснащен продвинутой системой вентиляции, то, манипулируя с дефлекторами воздуховодов, самостоятельно перенаправляем воздушные потоки на стекла. И только после их очистки от влаги можно задуматься о комфорте в салоне», — отметил Васильев.

При этом существует несколько способов, как ускорить процесс прогрева автомобиля. Например, нужно увеличить обороты двигателя, а при движении постепенно увеличивать нагрузку. Если автомобиль работает на АКПП, необходимо включить режим D и в том положении продолжить прогрев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автоэксперт Васильев разъяснил правила использования печки в машине при сильных морозах
зима егор васильев прогрев автомобиля климат контроль
Комментировать