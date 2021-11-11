Автоэксперт Васильев разъяснил правила использования печки в машине при сильных морозах

Москва, 11 ноября. Сильные морозы влияют на работоспособность автомобиля, в том числе из-за резких температурных перепадов и высокой влажности воздуха, заявил автоэксперт Егор Васильев.

Чтобы не навредить машине, после запуска двигателя следует включить режим активного обдува стекол, чтобы они быстро прогрелись, отметил специалист в беседе с агентством «Прайм». После того, как стекла перестанут запотевать, можно переключиться на обычный режим климат-контроля.

«Если ваш автомобиль не оснащен продвинутой системой вентиляции, то, манипулируя с дефлекторами воздуховодов, самостоятельно перенаправляем воздушные потоки на стекла. И только после их очистки от влаги можно задуматься о комфорте в салоне», — отметил Васильев.

При этом существует несколько способов, как ускорить процесс прогрева автомобиля. Например, нужно увеличить обороты двигателя, а при движении постепенно увеличивать нагрузку. Если автомобиль работает на АКПП, необходимо включить режим D и в том положении продолжить прогрев.