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SANA: сирийская армия развернула колонну американских военных у города Эль-Камышлы
Армия
SANA: сирийская армия развернула колонну американских военных у города Эль-Камышлы
twitter.com  /  @mustefabali

Дамаск, 11 ноября. Отряд сирийской армии блокировал проезд колонны Вооруженных сил США к городу Эль-Камышлы в северо-восточной провинции Хасака, сообщает агентство SANA.

По данным СМИ, инцидент произошел у армейского блокпоста, который был оборудован на трассе неподалеку от города. Попытка американцев проехать мимо не увенчалась успехом. Сирийские военные перекрыли путь, заставив колонну развернуться.

Ранее сообщалось, что на северо-западе провинции Хасака обострилась напряженность между мирным населением и протурецкими боевиками. Гражданские попытались оказать сопротивление членам «Сирийской национальной армии», которые хотели обустроить опорный пункт в здании школы населенного пункта Ас-Салихия. Боевикам пришлось открыть огонь, чтобы разогнать демонстрантов.

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