Палестинцы не намерены покидать район Шейх Джаррах в Иерусалиме

Иерусалим, 11 ноября. Жители района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме продолжают жить в условиях неопределенности в преддверии заседания, по итогам которого Верховный суд Израиля примет решение о статусе земли в данном квартале. При этом они не собираются покидать родные дома.

Ранее инстанция предложила сделку, в соответствии с которой четыре палестинские семьи могли бы остаться в своих жилищах в течение 15 лет в качестве «защищенных съемщиков», выплачивая арендную плату еврейским поселенцам, которые претендуют на землю. Однако 2 ноября палестинцы, столкнувшиеся с принудительным перемещением, единогласно отклонили предложение суда.

Важнейшая юридическая инстанция Израиля выразила сожаление в связи с неприятием такого плана, заявив, что рассчитывала на выход из конфликта с «минимальными потерями».

"Announcing their position at a press conference in the #SheikhJarrah neighborhood, family members said the court proposal was a means of temporarily delaying plans to remove them from their homes and confiscate land."https://t.co/1TOXU751K4 — J Street (@jstreetdotorg) November 3, 2021

Махмуд аль-Курд, младший брат известного палестинского активиста Мухаммада аль-Курда заявил, что весь район живет под огромным давлением.

«В настоящее время израильские власти ведут себя спокойно в связи с возобновлением международного внимания, но когда все уляжется, они возобновят свои выселения», — сказал Махмуд аль-Курд в комментарии для Al Jazeera.

Он также подчеркнул, что, несмотря на напряженность и страх перед лицом репрессий, жители района Шейх Джаррах не собираются покидать свои дома.

«Палестинская улица снова будет с нами, как и в начале этого года, — сказал Аль-Курд. — Моя семья твердо стоит на своем».

#Features Sheikh Jarrah families ‘determined’ despite lingering uncertainty https://t.co/iOEBGyajrd — Umair Akbar  (@akbarth3great) November 11, 2021

С этой позицией также согласилась местная жительница Нуха Аттия, чей 25-летний сын был заключен в тюрьму израильскими войсками на несколько недель по обвинению в контактах с движением ХАМАС и группировкой «Палестинский исламский джихад».

Многолетние споры

Еврейское государство использует законы, которые позволяют израильтянам претендовать на землю и дома в Иерусалиме, купленные еще до 1948 года. При этом палестинцы утверждают, что это же имущество было приобретено их предками у властей Иордании, контролировавших восточную часть города с 1948 по 1967 годы. Подтверждение этой сделки было предоставлено Амманом.

Разбирательство по вопросу принадлежности этих участков и домов стало причиной масштабных столкновений между палестинцами и израильтянами весной. Протестные акции, организованные арабами, привели к беспорядкам, а затем штурму мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

В ответ на применение силы израильской полицией при разгоне демонстраций ХАМАС в мае нанесло ракетные удары по территории еврейского государства — эта атака положила начало 11-дневному противостоянию между Израилем и сектором Газа. С 10 по 21 мая стороны обменивались взаимными ударами, кризис был остановлен после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Sheikh Jarrah residents reject 'oppressive' agreement with settlers https://t.co/1PuUPOFGmB — Zarrin Shannon (@zarrinshannon) November 8, 2021

В июле исполнительный директор израильской правозащитной группы Ir Amim Юдит Оппенгеймер выступила в Совете Безопасности ООН, подчеркнув проблему перемещения палестинских семей в городе. Она сказала, что после оккупации Израилем в 1967 году и аннексии Восточного Иерусалима в нарушение международного права руководство еврейского государства использовало систему «дискриминационной политики», чтобы ослабить палестинскую власть.

For several months we have been describing the imminent threat of displacement facing 4 Palestinian communities in E. Jlem. Ir Amim Exec. Director Dr. Yudith Oppenheimer was invited to bring their stories and dire situation before the UNSC and is speaking now to the members. pic.twitter.com/84BT8SLQ8X — Ir Amim English (@IrAmimAlerts) July 28, 2021

Согласно докладу ООН, район Шейх Джаррах стал символом угроз насильственного перемещения, с которыми сталкиваются многие палестинские семьи в Восточном Иерусалиме с целью создания еврейского большинства в городе и изменения демографической ситуации.