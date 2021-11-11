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Палестинцы не намерены покидать район Шейх Джаррах в Иерусалиме
Весь мир
Палестинцы не намерены покидать район Шейх Джаррах в Иерусалиме
Global Look Press  /  Ayman Ameen/Keystone Press Agency

Иерусалим, 11 ноября. Жители района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме продолжают жить в условиях неопределенности в преддверии заседания, по итогам которого Верховный суд Израиля примет решение о статусе земли в данном квартале. При этом они не собираются покидать родные дома. 

Ранее инстанция предложила сделку, в соответствии с которой четыре палестинские семьи могли бы остаться в своих жилищах в течение 15 лет в качестве «защищенных съемщиков», выплачивая арендную плату еврейским поселенцам, которые претендуют на землю. Однако 2 ноября палестинцы, столкнувшиеся с принудительным перемещением, единогласно отклонили предложение суда.

Важнейшая юридическая инстанция Израиля выразила сожаление в связи с неприятием такого плана, заявив, что рассчитывала на выход из конфликта с «минимальными потерями». 

Махмуд аль-Курд, младший брат известного палестинского активиста Мухаммада аль-Курда заявил, что весь район живет под огромным давлением.

«В настоящее время израильские власти ведут себя спокойно в связи с возобновлением международного внимания, но когда все уляжется, они возобновят свои выселения», — сказал Махмуд аль-Курд в комментарии для Al Jazeera.

Он также подчеркнул, что, несмотря на напряженность и страх перед лицом репрессий, жители района Шейх Джаррах не собираются покидать свои дома.

«Палестинская улица снова будет с нами, как и в начале этого года, — сказал Аль-Курд. — Моя семья твердо стоит на своем».

С этой позицией также согласилась местная жительница Нуха Аттия, чей 25-летний сын был заключен в тюрьму израильскими войсками на несколько недель по обвинению в контактах с движением ХАМАС и группировкой «Палестинский исламский джихад».

Многолетние споры

Еврейское государство использует законы, которые позволяют израильтянам претендовать на землю и дома в Иерусалиме, купленные еще до 1948 года. При этом палестинцы утверждают, что это же имущество было приобретено их предками у властей Иордании, контролировавших восточную часть города с 1948 по 1967 годы. Подтверждение этой сделки было предоставлено Амманом.

Разбирательство по вопросу принадлежности этих участков и домов стало причиной масштабных столкновений между палестинцами и израильтянами весной. Протестные акции, организованные арабами, привели к беспорядкам, а затем штурму мечети Аль-Акса на Храмовой горе. 

В ответ на применение силы израильской полицией при разгоне демонстраций ХАМАС в мае нанесло ракетные удары по территории еврейского государства — эта атака положила начало 11-дневному противостоянию между Израилем и сектором Газа. С 10 по 21 мая стороны обменивались взаимными ударами, кризис был остановлен после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

В июле исполнительный директор израильской правозащитной группы Ir Amim Юдит Оппенгеймер выступила в Совете Безопасности ООН, подчеркнув проблему перемещения палестинских семей в городе. Она сказала, что после оккупации Израилем в 1967 году и аннексии Восточного Иерусалима в нарушение международного права руководство еврейского государства использовало систему «дискриминационной политики», чтобы ослабить палестинскую власть.

Согласно докладу ООН, район Шейх Джаррах стал символом угроз насильственного перемещения, с которыми сталкиваются многие палестинские семьи в Восточном Иерусалиме с целью создания еврейского большинства в городе и изменения демографической ситуации.

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