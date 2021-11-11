Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отрицает обвинения в домогательствах

Нью-Йорк, 11 ноября. Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отверг обвинения в сексуальных домогательствах. Стенограмму расследования опубликовал генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

The office of NY AG Letitia James released a transcript of its investigators' interview with former NY Gov. Cuomo, along with other documents and exhibits, from its investigation into the sexual harassment allegations that ultimately led to his resignation https://t.co/UJokpllh2M — CNN (@CNN) November 11, 2021

В 515-ти страничном отчете говорится, что Куомо оказывал неподобающие знаки внимания 11 женщинам. Бывшая помощница экс-губернатора Бретани Коммиссо рассказала, что он засунул руку ей под одежду и трогал ее грудь. Одна из женщин, которая обеспечивала безопасность, также сообщила, что бывший глава штата делал ей неуместные намеки и трогал.

Сам Куомо во время допросов отрицал все обвинения и заявил, что не собирается уходить со своего поста и считает все недопонимаем.

«Я хочу, чтобы вы узнали лично от меня. Я никогда никого не трогал ненадлежащим образом и не домогался. Мне 63 года. Я прожил жизнь публичным человеком», — сказал он.

Дело Куомо

В сексуальных домогательствах 63-летнего Куомо обвинили сразу 11 женщин, в том числе сотрудницы его офиса. 3 августа генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс опубликовала отчет независимых юристов, которые подтвердили заявления о неподобающем поведении со стороны губернатора. Многие из опрошенных американок заявили, что он позволял себе целовать их, трогать за грудь, сажать на колени и делать неприличные замечания. После публикации расследования президент США Джо Байден объявил, что Куомо стоит уйти в отставку. Сам мэр не признал себя виновным и назвал дело «политически мотивированным».