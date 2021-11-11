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Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отрицает обвинения в домогательствах
Весь мир
Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отрицает обвинения в домогательствах
flickr.com  /  Shinya Suzuki / CC BY-ND 2.0

Нью-Йорк, 11 ноября. Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отверг обвинения в сексуальных домогательствах. Стенограмму расследования опубликовал генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

В 515-ти страничном отчете говорится, что Куомо оказывал неподобающие знаки внимания 11 женщинам. Бывшая помощница экс-губернатора Бретани Коммиссо рассказала, что он засунул руку ей под одежду и трогал ее грудь. Одна из женщин, которая обеспечивала безопасность, также сообщила, что бывший глава штата делал ей неуместные намеки и трогал.

Сам Куомо во время допросов отрицал все обвинения и заявил, что не собирается уходить со своего поста и считает все недопонимаем.

«Я хочу, чтобы вы узнали лично от меня. Я никогда никого не трогал ненадлежащим образом и не домогался. Мне 63 года. Я прожил жизнь публичным человеком», — сказал он.

Дело Куомо

В сексуальных домогательствах 63-летнего Куомо обвинили сразу 11 женщин, в том числе сотрудницы его офиса. 3 августа генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс опубликовала отчет независимых юристов, которые подтвердили заявления о неподобающем поведении со стороны губернатора. Многие из опрошенных американок заявили, что он позволял себе целовать их, трогать за грудь, сажать на колени и делать неприличные замечания. После публикации расследования президент США Джо Байден объявил, что Куомо стоит уйти в отставку. Сам мэр не признал себя виновным и назвал дело «политически мотивированным».

 

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сша куомо домогательства
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