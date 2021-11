Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отрицает обвинения в домогательствах

Нью-Йорк, 11 ноября. Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отверг обвинения в сексуальных домогательствах. Стенограмму расследования опубликовал генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

The office of NY AG Letitia James released a transcript of its investigators' interview with former NY Gov. Cuomo, along with other documents and exhibits, from its investigation into the sexual harassment allegations that ultimately led to his resignation https://t.co/UJokpllh2M