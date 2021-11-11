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Вице-премьер Монголии Амарсайхан назвал дату строительства газопровода из РФ в Китай
Экономика
Вице-премьер Монголии Амарсайхан назвал дату строительства газопровода из РФ в Китай
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Улан-Батор, 11 ноября. Планами по реализации отечественного трубопровода, который будет проходить через территорию Монголии из России в Китай поделился зампредседателя правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан. Его слова передает «Монцамэ».

Российский газопровод на 960 километров начнет строиться на территории Монголии в 2024 году, подчеркнул монгольский вице-премьер. Проект называется «Союз Восток». Он является продолжением уже имеющейся магистрали «Сила Сибири — 2».

«На сегодняшний день выполнение ТЭО (технико-экономического обоснования — Прим. ред.) составляет 70%. В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран 9 ноября состоялся обмен информацией о совместной реализации взаимовыгодных, масштабных проектов. В этой связи министрам даны соответствующие поручения», — указывает Амарсайхан.

Предполагается, что после завершения технико-экономического обоснования, власти трех государств подпишут договоренности, определяющие будущие тарифы и цены. Помимо этого, Улан-Батор начнет работу над созданием законов, регулирующих деятельность газовых маршрутов.

Окончание ТЭО будет означать начало работ по детальному проектированию. Проведение подготовительных мероприятий ориентировочно займет около двух лет.

Пресс-служба «Газпрома» ранее сообщала об успешном завершении переговорного процесса с монгольскими коллегами по поводу схемы прохождения трубопровода «Союз Восток».

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россия китай газопровод монголия природный газ
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