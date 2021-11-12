От «Карнавальной ночи» до «Старых кляч»: разные амплуа вечно молодой Людмилы Гурченко

Одной из самых популярных и ярких российских актрис Людмиле Гурченко 12 ноября 2021 года исполнилось бы 86 лет. Увы, с нами ее нет уже целое десятилетие, актриса скончалась в 2011-м. ФАН вспоминает вехи биографии и главные фильмы с участием этой артистки — которую без преувеличения можно назвать звездой мирового уровня.

Тяжелое детство

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове, в Украинской ССР. Семья была необычная — отец был из батраков, мать — из дворян. Дед Людмилы Гурченко по материнской линии в конце 1920-х подвергся репрессиям, к счастью выжил, впоследствии был реабилитирован.

Родители будущей актрисы были людьми талантливыми, музыкально одаренными, до войны работали в Харьковской филармонии. После начала Великой Отечественной войны отец Людмилы, несмотря на инвалидность, ушел на фронт, мать с маленькой дочерью остались в Харькове, пережив все ужасы оккупации. Не пропасть от голода им удалось благодаря музыкальному таланту Людмилы — девочка хорошо пела, и за это ей давали еду и немного денег.

После освобождения Харькова от нацистов Людмила пошла в школу — общеобразовательную и музыкальную. В 1953 году, получив среднее образование, уехала в Москву, где поступила во ВГИК (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова) в знаменитую мастерскую Сергея Герасимова и Татьяны Макаровой.

Людмила Гурченко окончила ВГИК в 1958 году, став к этому времени настоящей звездой советского кино.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» /

«Карнавальная ночь» и время неудач

Творческую судьбу Людмилы Гурченко предопределил знаменитый фильм «Карнавальная ночь» (1956) — первая самостоятельная картина Эльдара Рязанова. Роль Леночки Крыловой, которую доверили Гурченко, сразу сделала ее знаменитой. Фильм стал лидером советского кинопроката в 1956 году, на него было продано около 50 млн билетов. На следующий день после выхода «Карнавальной ночи» на экраны Гурченко в буквальном смысле проснулась знаменитой.

Позже в одном из интервью она рассказывала, что это было для нее странное время — студентка, без своего жилья, без постоянного заработка, ежедневно получала мешки писем от влюбленных в нее поклонников.

Гурченко попыталась повторит успех «Карнавальной ночи», снявшись в похожем музыкальном фильме «Девушка с гитарой». Картина была хорошо встречена зрителями, но прежнего оглушительного успеха актрисе повторить на тот момент не удалось. После этого, по словам самой Гурченко, ее серьезно «задвинули» и даже поругивали в прессе, мешая ее карьере. О том времени она вспоминала как о периоде неудач.

«Я пережила много жестокостей. Жестокость в том, что в мой самый лучший период, когда расцвет, когда есть здоровье, — и десять лет не сниматься!» — рассказывала Гурченко о тех годах.

Тем не менее, работы в кино у нее были, хотя и в достаточно как тогда говорили проходных фильмах.

Кадр из фильма «Старые стены» /

Поиски жанра

Именно тогда Гурченко попыталась переломить приклеившееся к ней амплуа актрисы «легкого жанра» и снялась в драматических фильмах режиссера Владимира Венгерова «Балтийское небо» (1961) и «Рабочий поселок» (1966).

В то время она попыталась строить и театральную карьеру, служила в Театре-студии киноактера, в Московском театре «Современник», работала в «Госконцерте».

Однако до начала 1970-х годов Гурченко не пользовалась у зрителей особой популярностью, и многим казалось, что она так и останется актрисой одной роди — Леночки Крыловой из «Карнавальной ночи».

Кадр из фильма «Двадцать дней без войны» /

«Старые стены» и новые амплуа

Как о яркой драматической актрисе о Людмиле Гурченко заговорили в 1974 году, после выхода на экраны фильма Виктора Трегубовича «Старые стены». Гурченко сыграла в этом фильме директора ткацкой фабрики — фактически предтечу Катерины Тихомировой — героини фильма «Москва слезам не верит». Фильм имел большой успех, но главное — всем стало ясно, что Гурченко актриса недюжинного драматического таланта.

Тогда же актриса снялась в совместном советско-румынско-французском музыкальном фильме «Мама», «упустив» из-за этого еще одну возможность закрепить свой успех как драматической актрисы. Ей пришлось отказаться от одной из центральных ролей в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова.

Но уже совсем скоро, в 1976 году Гурченко сыграла, возможно, свою главную драматическую роль в фильме Алексея Германа «20 дней без войны».

Затем была выдающаяся работа в фильме «Сибириада» Андрея Кончаловского. Фильм был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля.

В 1979 году на экраны выходит картина Никиты Михалкова «5 вечеров» по пьесе Александра Володина. Через три года — главная роль в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982). После этого фильма Людмила Гурченко была удостоена звания народной артистки СССР.

кадр из фильма «Любовь и голуби» /

Через два года в прокат выходит наверно самый знаменитый на сегодняшний день фильм с участием Людмилы Гурченко — лирическая трагикомедия «Любовь и голуби». Образ сотрудницы отдела кадров леспромхоза Раисы Захаровны оказался настолько удачным, что реплики этой героини буквально растащили на цитаты, как теперь говорят, на мемы.

Не затерялась Гурченко и в постсоветские времена — продолжала сниматься, выступала с концертами, сняла в качестве режиссера фильм «Пестрые сумерки» (2009).

В 2000 году Гурченко снялась в фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи», как считают критики, эта картина стала самой крупной ее работой в постсоветский период.

Всего в фильмографии Людмилы Гурченко более 150 картин, как художественных, так и документальных.

Отдельно нужно упомянуть о Гурченко, как авторе более десятка книг, в основном биографических, которые до сих пор читаются с огромным интересом и пользуются неизменной популярностью у читателей.

Федеральное агентство новостей /

Семейная жизнь

Что касается семейной жизни, то она у Людмилы Гурченко была, скажем так, непростой, что давало неизменную пищу сплетням и скандальным публикациям в различных желтых изданиях.

Замужем она была шесть раз, кстати, четверным ее мужем был знаменитый певец Иосиф Кобзон. С родственниками Гурченко не слишком ладила, были у нее затяжные конфликты и с единственной дочерью Марией Королевой. Королева пережила мать всего на шесть лет и скончалась в 2017 году, не дожив до 60 лет. Отголоски семейных скандалов потомков и дальних родственников Людмилы Гурченко до сих пор сотрясают желтые издания и голубые экраны.

Но для россиян Людмила Марковна Гурченко навсегда останется в памяти как замечательная актриса мирового масштаба, навсегда занявшая почетное место в истории искусства.

Главные роли Людмилы Гурченко

Если вспоминать самые яркие и любимые зрителями фильмы с участием Людмилы Гурченко, то это, по мнению ФАН, «Карнавальная ночь» (1956), «Девушка с гитарой» (1958), «Старые стены» (1973), «Соломенная шляпка» (1974), «Двадцать дней без войны» (1976), «Небесные ласточки» (1976), «Пять вечеров» (1979), «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Вокзал для двоих» (1982), «Любовь и голуби» (1984), «Старые клячи» (2000).