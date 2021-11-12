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От «Карнавальной ночи» до «Старых кляч»: разные амплуа вечно молодой Людмилы Гурченко
Общество
От «Карнавальной ночи» до «Старых кляч»: разные амплуа вечно молодой Людмилы Гурченко
Федеральное агентство новостей  / 

Одной из самых популярных и ярких российских актрис Людмиле Гурченко 12 ноября 2021 года исполнилось бы 86 лет. Увы, с нами ее нет уже целое десятилетие, актриса скончалась в 2011-м. ФАН вспоминает вехи биографии и главные фильмы с участием этой артистки — которую без преувеличения можно назвать звездой мирового уровня.

Тяжелое детство

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове, в Украинской ССР. Семья была необычная — отец был из батраков, мать — из дворян. Дед Людмилы Гурченко по материнской линии в конце 1920-х подвергся репрессиям, к счастью выжил, впоследствии был реабилитирован.

Родители будущей актрисы были людьми талантливыми, музыкально одаренными, до войны работали в Харьковской филармонии. После начала Великой Отечественной войны отец Людмилы, несмотря на инвалидность, ушел на фронт, мать с маленькой дочерью остались в Харькове, пережив все ужасы оккупации. Не пропасть от голода им удалось благодаря музыкальному таланту Людмилы — девочка хорошо пела, и за это ей давали еду и немного денег.

После освобождения Харькова от нацистов Людмила пошла в школу — общеобразовательную и музыкальную. В 1953 году, получив среднее образование, уехала в Москву, где поступила во ВГИК (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова) в знаменитую мастерскую Сергея Герасимова и Татьяны Макаровой.

Людмила Гурченко окончила ВГИК в 1958 году, став к этому времени настоящей звездой советского кино.

Творческую судьбу Людмилы Гурченко предопределил знаменитый фильм «Карнавальная ночь»
Кадр из фильма «Карнавальная ночь» /

«Карнавальная ночь» и время неудач

Творческую судьбу Людмилы Гурченко предопределил знаменитый фильм «Карнавальная ночь» (1956) — первая самостоятельная картина Эльдара Рязанова. Роль Леночки Крыловой, которую доверили Гурченко, сразу сделала ее знаменитой. Фильм стал лидером советского кинопроката в 1956 году, на него было продано около 50 млн билетов. На следующий день после выхода «Карнавальной ночи» на экраны Гурченко в буквальном смысле проснулась знаменитой.

Позже в одном из интервью она рассказывала, что это было для нее странное время — студентка, без своего жилья, без постоянного заработка, ежедневно получала мешки писем от влюбленных в нее поклонников.

Гурченко попыталась повторит успех «Карнавальной ночи», снявшись в похожем музыкальном фильме «Девушка с гитарой». Картина была хорошо встречена зрителями, но прежнего оглушительного успеха актрисе повторить на тот момент не удалось. После этого, по словам самой Гурченко, ее серьезно «задвинули» и даже поругивали в прессе, мешая ее карьере. О том времени она вспоминала как о периоде неудач.

«Я пережила много жестокостей. Жестокость в том, что в мой самый лучший период, когда расцвет, когда есть здоровье, — и десять лет не сниматься!» — рассказывала Гурченко о тех годах.

Тем не менее, работы в кино у нее были, хотя и в достаточно как тогда говорили проходных фильмах.

Как о яркой драматической актрисе о Людмиле Гурченко заговорили в 1974 году, после выхода на экраны фильма Виктора Трегубовича «Старые стены»
Кадр из фильма «Старые стены» /

Поиски жанра

Именно тогда Гурченко попыталась переломить приклеившееся к ней амплуа актрисы «легкого жанра» и снялась в драматических фильмах режиссера Владимира Венгерова «Балтийское небо» (1961) и «Рабочий поселок» (1966).

В то время она попыталась строить и театральную карьеру, служила в Театре-студии киноактера, в Московском театре «Современник», работала в «Госконцерте».

Однако до начала 1970-х годов Гурченко не пользовалась у зрителей особой популярностью, и многим казалось, что она так и останется актрисой одной роди — Леночки Крыловой из «Карнавальной ночи».

В 1976 году Гурченко сыграла, возможно, свою главную драматическую роль в фильме Алексея Германа «20 дней без войны»
Кадр из фильма «Двадцать дней без войны» /

«Старые стены» и новые амплуа

Как о яркой драматической актрисе о Людмиле Гурченко заговорили в 1974 году, после выхода на экраны фильма Виктора Трегубовича «Старые стены». Гурченко сыграла в этом фильме директора ткацкой фабрики — фактически предтечу Катерины Тихомировой — героини фильма «Москва слезам не верит». Фильм имел большой успех, но главное — всем стало ясно, что Гурченко актриса недюжинного драматического таланта.

Тогда же актриса снялась в совместном советско-румынско-французском музыкальном фильме «Мама», «упустив» из-за этого еще одну возможность закрепить свой успех как драматической актрисы. Ей пришлось отказаться от одной из центральных ролей в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова.

Но уже совсем скоро, в 1976 году Гурченко сыграла, возможно, свою главную драматическую роль в фильме Алексея Германа «20 дней без войны».

Затем была выдающаяся работа в фильме «Сибириада» Андрея Кончаловского. Фильм был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля.

В 1979 году на экраны выходит картина Никиты Михалкова «5 вечеров» по пьесе Александра Володина. Через три года — главная роль в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982). После этого фильма Людмила Гурченко была удостоена звания народной артистки СССР.

Образ сотрудницы отдела кадров леспромхоза Раисы Захаровны оказался настолько удачным, что реплики этой героини буквально растащили на цитаты
кадр из фильма «Любовь и голуби» /

Через два года в прокат выходит наверно самый знаменитый на сегодняшний день фильм с участием Людмилы Гурченко — лирическая трагикомедия «Любовь и голуби». Образ сотрудницы отдела кадров леспромхоза Раисы Захаровны оказался настолько удачным, что реплики этой героини буквально растащили на цитаты, как теперь говорят, на мемы.

Не затерялась Гурченко и в постсоветские времена — продолжала сниматься, выступала с концертами, сняла в качестве режиссера фильм «Пестрые сумерки» (2009).

В 2000 году Гурченко снялась в фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи», как считают критики, эта картина стала самой крупной ее работой в постсоветский период.

Всего в фильмографии Людмилы Гурченко более 150 картин, как художественных, так и документальных.

Отдельно нужно упомянуть о Гурченко, как авторе более десятка книг, в основном биографических, которые до сих пор читаются с огромным интересом и пользуются неизменной популярностью у читателей.

От «Карнавальной ночи» до «Старых кляч»: разные амплуа Людмилы Гурченко
Федеральное агентство новостей /

Семейная жизнь

Что касается семейной жизни, то она у Людмилы Гурченко была, скажем так, непростой, что давало неизменную пищу сплетням и скандальным публикациям в различных желтых изданиях.

Замужем она была шесть раз, кстати, четверным ее мужем был знаменитый певец Иосиф Кобзон. С родственниками Гурченко не слишком ладила, были у нее затяжные конфликты и с единственной дочерью Марией Королевой. Королева пережила мать всего на шесть лет и скончалась в 2017 году, не дожив до 60 лет. Отголоски семейных скандалов потомков и дальних родственников Людмилы Гурченко до сих пор сотрясают желтые издания и голубые экраны.

Но для россиян Людмила Марковна Гурченко навсегда останется в памяти как замечательная актриса мирового масштаба, навсегда занявшая почетное место в истории искусства.

Главные роли Людмилы Гурченко

Если вспоминать самые яркие и любимые зрителями фильмы с участием Людмилы Гурченко, то это, по мнению ФАН, «Карнавальная ночь» (1956), «Девушка с гитарой» (1958), «Старые стены» (1973), «Соломенная шляпка» (1974), «Двадцать дней без войны» (1976), «Небесные ласточки» (1976), «Пять вечеров» (1979), «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981), «Вокзал для двоих» (1982), «Любовь и голуби» (1984), «Старые клячи» (2000).

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