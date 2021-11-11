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ГИБДД напомнила об ответственности за отсутствие наклейки «Начинающий водитель»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 18:17
Общество
ГИБДД напомнила об ответственности за отсутствие наклейки «Начинающий водитель»
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 11 ноября. Начинающие водители, чей стаж составляет менее двух лет, обязаны размещать на своих авто наклейки с восклицательным знаком в желтом квадрате, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Знак привлекает внимание других участников дорожного движения и предупреждает о том, что человек за рулем имеет небольшой опыт вождения и может совершать ошибки или двигаться медленнее потока. Однако зачастую водители-новички не используют этот знак, хотя его отсутствие является нарушением ПДД, в рамках которого вводится штраф в 500 рублей.

При этом требования к наклейке строго регламентировано: размер квадрата не должен быть больше или меньше 15x15 см, высота восклицательного знака 11 см. Сам знак должен быть черного цвета на желтом фоне. Устанавливать его можно на задней части автомобиля, например, на стекле, бампере или двери багажника.

Минюст России ранее внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым водителей могут лишать прав до решения суда. Кроме того, за неоднократный отказ остановить машину по требованию сотрудников полиции будет предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.

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ГИБДД знак нарушение пдд начинающий водитель
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