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Sohu: США за счет курильского вопроса хотят спровоцировать войну между Японией и Россией
Армия
Sohu: США за счет курильского вопроса хотят спровоцировать войну между Японией и Россией
Федеральное агентство новостей

Пекин, 11 ноября. Япония из партнера Соединенных Штатов давно превратилась в их заложника, что может привести к крайне тревожным последствиям, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на позицию официального Токио по курильскому вопросу. После того как премьер-министром страны стал Фумио Кисида, ситуация вокруг архипелага серьезно обострилась.

Премьер открыто заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами и даже пообещал захватить острова силой. Едва ли такие угрозы оправданы, когда речь идет о вооруженном противостоянии с Россией, заметили авторы Sohu. Однако за спиной у токийских чиновников стоят США, поддерживающие такого рода милитаристские выпады. На этом фоне в издании объяснили, к чему японцев приведет союз с американцами.

Sohu: США за счет курильского вопроса хотят спровоцировать войну между Японией и Россией
Федеральное агентство новостей /

Япония рискует стать пешкой США в войне с Россией, полагают эксперты. Такие перспективы они обосновывают явным стремлением за счет курильского вопроса спровоцировать войну между двумя странами. Японцы не получат ничего хорошего от такого противостояния, но за последние годы стали слишком зависимы от Вашингтона и не могут ему перечить. С другой стороны, их совместные инсинуации подталкивают Россию и Китай к более тесному сотрудничеству, подчеркнули авторы статьи. Если державы создадут полноценный военный союз, для их противников настанут трудные времена.

Ранее востоковед Дмитрий Стрельцов назвал показательными претензии Токио на Курилы. При этом пользователи Сети в ответ на демарш японского премьера напомнили ему об «оккупации» его страны американцами, передает «Царьград».

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