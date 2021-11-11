МИД России объявил о готовности «подставить плечо» Минску при условии новых санкций

Москва, 11 ноября. Россия готова предоставить поддержку Белоруссии в случае наложения на республику новых ограничительных мер. Об этом сообщили в МИД РФ.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала расширить антибелорусские рестрикции на фоне миграционного кризиса на границах ЕС.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило готовность «подставить плечо» Белоруссии. Москва поможет Минску, если Брюссель введет новый пакет санкций из-за ситуации с мигрантами.

«Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо», — заявили в МИД.

Ранее стало известно о драке между беженцами на польско-белорусской границе. Нелегалы боролись за пищу, которую оставили представители Организации Объединенных Наций (ООН).