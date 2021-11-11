Славен Билич высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия

Загреб, 11 ноября. Специалист Славен Билич, тренирующий китайский клуб «Бэйцзин Гоань», поделился ожиданиями от матча отборочного этапа на ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

По словам хорватского специалиста, матч между командами должен получиться огненным и жарким. При этом он выразил уверенность в том, что мысли о ничьей могут сыграть с россиянами злую шутку.

«Россию устраивает ничья? Здесь тонкий психологический момент. С одной стороны, хорошо, что тебе необязательно побеждать, ты начинаешь с форой. С другой — команде могут помешать мысли о ничьей. Если в такой ситуации все 90 минут думать только об обороне, тем более против такой сборной, как Хорватия, ничем хорошим это не закончится. Когда я работал в России, часто слышал такую фразу, как «играть вторым номером», — передает слова Билича «Российская газета».

Специалист указал, что ни россияне, ни хорваты не хотят попасть на стыковые матчи, поэтому будут выкладываться на поле на все 100. По его мнению, приход на пост главного тренера Валерия Карпина добавил футболистам уверенности.

Последний матч групповой стадии для россиян и хорватов пройдет 14 ноября в Сплите. В четверг, 11 ноября, сборная России сыграет на своем поле с командой Кипра. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.