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Володин раскритиковал идею Силуанова об изъятии сверхдоходов у металлургов

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 18:07
Экономика
Володин раскритиковал идею Силуанова об изъятии сверхдоходов у металлургов
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 11 ноября. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отчитал главу Минфина Антона Силуанова после предложения об изъятии сверхдоходов у металлургических предприятий. Заседание транслировалось на телеканале «Россия-24».

Володин считает, что предложение не соответствует поручению президента России Владимира Путина. Глава государства призвал снизить цены на металл.

«Президент задачи поставил — снижение цен на металл. Достигаем? Нет. Налоги какие вводятся? Решают они вопрос? Нет. Да, изъятие будет. А вдруг рост цен будет? Что мы будем делать?» — поинтересовался Володин.

Министр финансов, в свою очередь, привел довод о том, что РФ по-прежнему является членом Всемирной торговой организации (ВТО), а это значит, что правительство должно следовать международным нормам. Володин в ответ заявил, что членство не должно быть отягчающим фактором для экономики страны.

Силуанов ранее сообщил, что кабмин не рассматривает возможность продления экспортных пошлин на сталь. Действие ограничений истекает 31 декабря 2021 года. На смену этому инструменту должен прийти механизм плавающего НДПИ и акций.

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силуанов володин вто экономика россии сверхдоходы металлургов
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